Alga Kazakhstan: обладатель премии «Грэмми» выпустил клип на гимн киберспортивного турнира

Популярный казахстанский диджей Imanbek совместно с Winline выпустил клип к композиции Alga Kazakhstan («Вперед, Казахстан!») — песня стала официальным гимном престижного киберспортивного турнира PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2.
Обладатель «Грэмми» наполнил видео отсылками к традициям Казахстана, связывая их с современной культурой и киберспортом. Imanbek отмечает, что клип получился душевным, и особенно выделяет яркую концовку — ролик напоминает о том, что семья и друзья остаются главным, несмотря на увлечения.