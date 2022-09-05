Вышел трейлер нового анимационного сериала «Команда МАТЧ!»

В сети появился трейлер нового мультсериала «Команда МАТЧ» произведенного анимационной компанией «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга») по заказу телеканала «Матч ТВ». Премьера проекта запланирована на осень 2022 года.

Спортивная комедия «Команда МАТЧ» для зрителей от 5 лет рассказывает про команду зверей, которым интересны нетипичные для них виды спорта. Их тренер, известный боксер Лев Борисович, находит новаторские способы вдохновить юных спортсменов на достижение высоких результатов. Любительская команда бьет рекорд за рекордом, что не остается без внимания в спортивном сообществе. Кто же эти таинственные новички, вытеснившие чемпионов из турнирных таблиц?

«Наши персонажи не только осваивают разные виды спорта, но и учатся справляться со своими эмоциями, работать в команде, добиваться результата, преодолевая неуверенность и страхи. Мы считаем важным вдохновлять детей и родителей жить активно, прививать любовь к здоровому образу жизни с раннего возраста. Это уже второй мультсериал про спорт, который мы выпускаем. В январе на «Матч ТВ» состоялась премьера анимационного проекта «Спорт Тоша», – отметила Альбина Мухаметзянова, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

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