40 лет спустя на ВДНХ в павильоне Азербайджан открылась выставка горского еврея Рами Меира

В Москве 4 августа 2022 года в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоялось торжественное открытие выставки израильского художника, бакинца, горского еврея Рами Меира. Экспозиция проводится совместно с брендом азербайджанских ковров ручной работы ОАО «Азерхалча» при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Павильона «Азербайджан» на ВДНХ.

Торжественное открытие выставки 4 августа посетило более 100 гостей, в том числе: заметные представители азербайджанской и горско-еврейской общин Москвы, искусствоведы и сотрудники музеев, деятели искусств.

На открытии Саадат Кадырова, директор павильона «Азербайджан» на ВДНХ сказала, что Азербайджан — мультикультурная страна, где дружественно проживают разные народы, религии. И для павильона важно показывать все составляющие государства. «На землях Азербайджана многие столетия мирно сосуществуют горские евреи. И сегодня впервые в нашем павильоне выставляются работы художника Рами Меира, представителя этого народа. Его искусство многогранно, уникально и впечатляюще. Кроме эстетического наполнения и красоты, его творческие проекты — философия, мудрость, знания культуры, истории и религии своего народа и любовь к миру».

На выставке представлены два чеканных панно, живописные полотна, ковры, созданные по сюжетам картин Меира в содружестве Rami Meir Art и ОАО «Азерхалча», скульптура и объекты, выполненные в технике резьбы по дереву, световые инсталляции, старинные ювелирные украшения и оружие из личной коллекции предметов горско-еврейского декоративно-прикладного искусства Рами Меира. Фильм и буклет, подготовленные специально к открытию выставки, расскажут зрителям о многогранном творчестве художника, о его тесной связи с Азербайджаном, поведают почти детективную историю, связанную с выставкой Рами, которая должна была состояться в том же павильоне «Азербайджан» на ВДНХ 40 лет назад.

В 1982 году именно в павильоне «Азербайджан» должна была открыться выставка целой коллекции панно, выполненных молодым Рами в технике ювелирной чеканки по меди. Все работы – около 20 экспонатов, над которыми кропотливо работал автор, – были украдены при транспортировке. Вора так и не нашли. Прекрасные произведения, вероятно, и по сей день украшают чьи-то интерьеры. Волею случая сохранились лишь две работы, которые не были отправлены на выставку, их двадцатилетний художник подарил своей невесте. Сейчас, 40 лет спустя, Рами Меир возвращается в тот же павильон «Азербайджан» с новой выставкой. Зрители увидят чеканные панно «Превосходство розы» и «Бой гладиаторов» – единственные произведения, свидетельствующие о творческих поисках и успехах тогда еще молодого художника.

Сам художник Рами Меир отмечает, что павильон «Азербайджан» — кусочек его родины на русской земле, в котором хранится тепло государства Азербайджан. И сегодня через 20 лет после кражи целой коллекции созданных им чеканных работ, мечта представить свое творчество именно в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ осуществилась.

Проект реализуется в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева и павильоном «Азербайджан» ВДНХ. Рами Меир родился в Баку. Он, коренной бакинец, бережно сохраняет в своей душе любовь к этому городу, к знакомой и любимой с детства культуре Азербайджана. В то же время Рами Меир – представитель горских евреев, истинный носитель духовных ценностей своего народа. Возможно, в этом соединении культур, в которые с первых дней жизни был погружен художник, кроется секрет духовной наполненности его искусства и многообразия интересов.

Искусствовед, эксперт по искусству народов Кавказа и Закавказья, куратор выставки Мария Филатова в своей торжественной речи упомянула, что Рами Меир возложил на себя сложную гуманистическую миссию — рассказать всему миру о своем народе — через призму своего творчества. Также Мария рекомендует познакомиться с другими направлениями искусства, в которых работает художник: музыка, стихи, притчи, афоризмы. В них с новой стороны раскрывается философия и мировоззрение художника, которые наполнены проникновенной любовью ко всему миру.

Внимание зрителей привлекут не только работы Рами Меира, но и ковры, вытканные азербайджанскими мастерицами ОАО «Азерхалча» по живописным сюжетам Рами Меира. Недавно начавшийся проект, реализованный при всесторонней поддержке советника Фонда Гейдара Алиева по вопросам культуры, председателя правления ОАО «Азерхалча» Эмина Маммадова, уже получил международную известность и интерес со стороны Азербайджана, Израиля и США. Эксклюзивность коврам придают сочетание современных технологий, дизайна и многовековых традиций ремесла, а также ценимое во все времена использование натуральных материалов.

Выставка продлится до 30 октября 2022 года.

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