Певица Sasha Belair выпустила новый сингл «ТДТ»

Sasha Belair презентовала новый сингл, который точно повысит уровень мотивации всем слушателям. Динамичный саунд, биты и голос исполнительницы превращают эту песню в настоящую мантру, которая заряжена на успех.

«Этот трек для трендов, для моих френдов» — поет Sasha Belair в новом треке. И это не просто слова, а настоящая реальность. Большинство видео, снятые под эту мелодию, сразу же попадают в тренды во всех социальных сетях. Проверено подписчиками!

«ТДТ» — совершенно новый по звучанию сингл, но от этого не менее интересный. В своих социальных сетях певица презентовала небольшой отрывок песни, и это произвело настоящий фурор. «Песня просто кайф!», «Очень круто!», «Как перестать его слушать?» — написали поклонники девушки.

Sasha Belair умело создают музыку на любой вкус, а значит и новый сингл — главный претендент на первую строчку в чартах. Трек уже доступен на всех музыкальных площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.