5-й юбилейный форум и премия Best For Life Design состоятся в Сочи

Творческое сотрудничество как залог развития экономики: юбилейный 5-й форум и премия Best For Life Design состоятся в Сочи.

С 20 по 21 октября 2022 года в г. Сочи состоятся форум и юбилейная 5-я премия Best For Life Design. Событие пройдет на территории пятизвездочного отеля Grand Karat Sochi. Мероприятие представляет собой площадку для нетворкинга и творческого сотрудничества, где можно творить, находить партнеров и друзей, а также учиться новому и получить заслуженные награды.

В 2022 году форум вновь объединит не только ведущие компании-производители товаров и услуг, но и профессиональных дизайнеров, профильные некоммерческие организации и дизайн студии полного цикла. Их опыт и знания помогут участникам события проводить успешную работу над коммуникационным дизайном новых продуктов и услуг.

Программа форума включает в себя деловую часть, в рамках которой спикеры обсудят современные тенденции в области архитектуры, промышленного, цифрового и коммуникационного дизайна, а также перспективы развития этих направлений. Кроме того, участники рассмотрят инновационные проекты и успешные бизнес-кейсы.

Основными темами форума станут:

Монетизация творчества – возможности. Тестирование реальности. Участники поделятся, как сформировать план работы и сделать дизайн успешным финансовым инструментом.

Эстетика социальных проектов. Дизайн в социальных и благотворительных проектах.

Спикеры расскажут, как стать заметными на рынке и донести до аудитории значимость и важность своего проекта;

Девелоперы и среда обитания. Дизайн в условиях новой реальности.

Выступающие прокомментируют главные тенденции в дизайне и архитектурной индустрии, а также научат эффективному взаимодействию с девелоперами.

В конце деловой части программы состоится серия интервью с представителями компаний, связанных с дизайном. Предприниматели поделятся своим опытом выбора дизайнерского решения, обсудят трудности, с которыми сталкивались, и дадут полезные советы участникам.

По завершении конференции начнется премия Best For Life Design и торжественное вручение наград победителям из разных областей архитектуры и дизайна. В 2022 году объявлены 5 блоков, в каждом из которых содержится свыше 10 номинаций:

Product & Promotion – продуктовый и промышленный дизайн, реклама;

Art & Design – Искусство и дизайн;

Spaces & Places – здания, город, среда и решения;

Green design – зеленые технологии и инновации в дизайне;

Experience design – дизайн диджитал-продуктов и UX.

«Сегодня современную экономику невозможно представить без предпринимательской деятельности, и люди, добившиеся успеха в бизнесе, должны иметь возможность поделиться своим опытом. Наша премия важна не только как инструмент признания достижений, но и как способ привлечь внимание общества и государства к различным вопросам индустрии, имеющим социальную значимость», – комментирует организатор мероприятия.

Успешные проекты в области дизайна играют значимую роль в обеспечении высокого темпа социально-экономического развития России. Премия Best For Life Design – это международная награда в области визуальных коммуникаций, архитектуры, промышленного и продуктового дизайна, учрежденная в 2016 году. В рамках нее признанные эксперты области смогут обменяться профессиональным опытом, поделиться идеями и способами решения бизнес-задач.

Узнать подробную информацию можно на официальном сайте мероприятия.

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