5 победителей Всероссийского проекта «Цех драматургов» получат по одному миллиону рублей

С 24 по 27 сентября на основной сцене Электротеатра Станиславский пройдут театрализованные показы пьес и сценариев финалистов Всероссийского проекта «Цех драматургов», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Финалистами проекта стали два сценариста и шесть драматургов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Томска. Режиссёрами показов будут выпускники ГИТИСа, института им. Б. Щукина и Мастерской индивидуальной режиссуры «МИР» Бориса Юхананова.

28 сентября в 12:00 в Электротеатре Станиславский пройдет презентация работ участников семинара, которая в 14 часов завершится пресс-конференцией и объявлением победителей. В этот день будут отобраны 5 победителей, которые получат по 1 000 000 рублей на реализацию своих проектов.

В конце прошлого года «Цех драматургов» отобрал из 815 заявок 15 авторов для обучения драматургическому и сценарному мастерству. На протяжение полугода опытные педагоги – Ольга Михайлова, Елена Исаева, Александр Железцов – проводили семинары, на которых обсуждались этапы работы участников над их текстами. Кроме того, участникам семинара было предложено участвовать в творческих лабораториях Мастерской индивидуальной режиссуры «МИР» Бориса Юхананова, а также прослушать мастер-классы продюсеров, актеров и редакторов, таких как Вадим Соколовский, Нелли Яралова, Алексей Чадов и другие.

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