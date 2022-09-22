Народы России объединились в Вальсе

21 сентября на ВДНХ состоялось самое масштабное событие в рамках Года культурного наследия — Вальс народов России. Впервые в таком масштабе тысячи пар в национальных костюмах со всех регионов страны объединились, продемонстрировав уникальное культурное многообразие и единство межнациональных отношений. В торжественной обстановке тысячи пар вальсировали под сюиту Георгия Свиридова «Метель» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством дирижера Ивана Рудина.

«В верности, единстве и дружбе народов России – ее великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем», — заявил 20 сентября Президент Владимир Путин.

Мероприятие вошло в Книгу рекордов России в категории «Самый массовый вальс в мире», побив рекорд итальянцев в 2018 года в 1598 пар. Вальс народов России собрал 3075 танцующих пар. Участие принимали все желающие от студентов до пенсионеров, от любителей до профессиональных танцоров.

«Знаково, что вальс проходит в Год культурного наследия народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Инициатива исходила от творческих коллективов российских университетов. Студенты с разных точек нашей страны приехали на ВДНХ для того, чтобы показать силу духа, силу единения, — те главные смыслы, которые изначально закладывались в этот масштабный проект. Мы считаем, что очень важно поддерживать активных молодых людей, которые стремятся к национальному единству и реализуют себя в творчестве. Культура и наука всегда были и остаются силой, объединяющей людей. Мы намерены и дальше сохранять и укреплять межнациональное единство страны», — подчеркнула Елена Дружинина, заместитель Министра науки и высшего образования РФ.

Торжественную часть открыло выступление Алиаса Авидзба, добровольца-участника специальной военной операции на Донбассе под псевдонимом «Горец».

«Есть одна нация – человек. Есть один язык – язык сердца. Есть одна религия – религия любви. И мы все такой большой интернациональной семьей сражаемся за русский мир. И наше единство делает нас сильнее. Я счастлив принимать участие в таком мероприятии. Пока мы едины, нас никто никогда не сможет победить», — обратился со сцены Алиас.

Праздничный концерт продолжили выступления популярных артистов. На сцену вышли Ваня Дмитриенко, Шаман, группы «Сурганова и Оркестр» и «Земляне». Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при содействии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Ассамблеи народов России, Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.