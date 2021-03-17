5 причин посетить фестиваль ирландской культуры Irish Week 2021

Леген­дар­ный еже­год­ный фести­валь ирланд­ской куль­ту­ры прой­дет в Москве и Санкт-Петер­бур­ге с 17 по 28 мар­та 2021 года. Впер­вые за мно­го лет старт фести­ва­ля сов­па­дёт с самим Днем свя­то­го Пат­ри­ка, кото­рый тра­ди­ци­он­но празд­ну­ют 17 мар­та, про­слав­ляя празд­ник при­хо­да вес­ны, воз­вра­ще­ния сущ­но­сти и энер­гии жиз­ни. Любое из собы­тий ирланд­ской неде­ли – это отлич­ный повод пора­до­вать­ся дол­го­ждан­но­му при­хо­ду вес­ны и вый­ти к ней навстре­чу в чём-то зелёном.

1. 14‑й Ирландский кинофестиваль

Пока­зы меро­при­я­тия состо­ят­ся в Москве (КАРО 11 Октябрь) и Санкт-Петер­бур­ге (КАРО 9 Вар­шав­ский Экс­пресс) с 17 по 28 мар­та, а про­грам­ма затро­нет темы люб­ви и вза­и­мо­по­ни­ма­ния, поз­во­лив­шие мно­гим из нас пере­жить 2020 год. Тор­же­ствен­ное откры­тие фести­ва­ля состо­ит­ся 17 мар­та в кино­цен­тре «Октябрь», где зри­те­ли уви­дят ани­ма­ци­он­ный фильм-номи­нант на «Золо­той гло­бус» «Леген­да о вол­ках» (Wolfwalkers), име­ю­щий неве­ро­ят­ные 100% рей­тин­га зри­те­лей и 99% рей­тин­га кри­ти­ков на авто­ри­тет­ном сай­те Rotten Tomatoes. В про­грам­ме фести­ва­ля зри­те­лей так­же ждут корот­ко­мет­раж­ные и пол­но­мет­раж­ные новин­ки игро­во­го и доку­мен­таль­но­го кино как в жан­ре коме­дии, так и дра­мы пря­ми­ком из Ирландии.

2. Девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика» в клубе Известия Hall

20 мар­та в клу­бе Изве­стия Hall состо­ит­ся девя­ти­ча­со­вой фолк-фести­валь «День и ночь свя­то­го Пат­ри­ка». На фести­ва­ле про­зву­чат пре­ис­пол­нен­ные ирланд­ской сво­бо­ды пес­ни Тин­тал, бра­вые мар­ши оркест­ра волын­щи­ков City Pipes, бре­тон­ская тра­ди­ция Mervent, сред­не­ве­ко­вые бал­ла­ды Shedda, кор­не­вой фолк Lost Temple Brothers и шот­ланд­ский рок Green Guard. Спе­ци­аль­ным гостем празд­ни­ка ста­нет истин­ный ирлан­дец Конор Мюр­рей и его груп­па The Clover Rovers. Впер­вые на фести­ва­ле будет пред­став­ле­на иммер­сив­ная про­ек­ция «Окно в Ирлан­дию», с помо­щью кото­рой гости смо­гут ока­зать­ся на Изу­мруд­ном ост­ро­ве. Празд­но­ва­ние допол­нят тан­це­валь­ные шоу, атмо­сфер­ная кельт­ская ярмар­ка и ирланд­ский видео-арт на боль­шом экране, а гостям, при­шед­шим к само­му нача­лу фести­ва­ля, пода­рят счаст­ли­вый кле­вер «на удачу».

3. Специальная программа для детей в Доме Журналиста

21 мар­та в Доме Жур­на­ли­ста прой­дет спе­ци­аль­ная дет­ская про­грам­ма для самых юных гостей IRISH WEEK 2021: здесь пока­жут песоч­ное шоу «Миф и леген­ды уди­ви­тель­ной Ирлан­дии» от «Теат­ра на пес­ке» Ека­те­ри­ны Шеф­фер, рас­ска­жут ирланд­ские сказ­ки под живую музы­ку на сто­ри­тел­линг-кон­цер­те Юрия Андрей­чу­ка и его «Воин­ства Сидов».

4. Четвертая причина — фестиваль ирландских танцев в концертном зале «Мир»

26 мар­та луч­шие тан­це­валь­ные кол­лек­ти­вы Моск­вы поде­лят­ся с пуб­ли­кой взрыв­ной энер­ги­ей и кра­со­той в рам­ках фести­ва­ля-пара­да ирланд­ско­го тан­ца «St. Patrick’s Dance Parade» на сцене кон­церт­но­го зала «МИР». Тан­це­валь­ное шоу будет сопро­вож­дать­ся живой кон­церт­ной про­грам­мой музы­кан­тов кол­лек­ти­ва LostTemple Brothers, в руках кото­рых ожи­ва­ют народ­ные ирланд­ские музы­каль­ные инстру­мен­ты. А при­шед­ших на фести­валь зара­нее пря­мо в фойе кон­церт­но­го зала на откры­том мастер-клас­се научат неслож­ным дви­же­ни­ям раз­лич­ных видов ирланд­ско­го танца.

5. Спектакли по ирландской драматургии на сцене театра «Модерн» и театрального центра «На Страстном»

22 и 23 мар­та в теат­ре «Модерн» прой­дут спек­так­ли по ирланд­ской дра­ма­тур­гии: «Череп из Кон­не­ма­ры» Мар­ти­на Мак­До­на­ха и «Поле» Джо­на Б.Кина в поста­нов­ке Перм­ско­го теат­ра «У Моста» (гастро­ли орга­ни­зо­ва­ны ПЦ «Теат­ро­ма­ния»). 25 мар­та на сцене теат­раль­но­го цен­тра «На Страст­ном» пока­жут «Кале­ку с Иниш­ма­а­на» Мар­ти­на Мак­До­на­ха — спек­такль «ТРУ Теат­ра» на тему эми­гра­ции, веч­но­го стрем­ле­ния к луч­шей жиз­ни, тяги и люб­ви к род­но­му дому.

Подроб­но­сти и про­грам­ма на сай­те http://irishweek.ru .

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