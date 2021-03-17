«SHAGAN» представит вторую часть концерта-мистерии «Весеннее Цветение 2.0» в Музее Востока

21 мар­та 2021 года в Госу­дар­ствен­ном Музее Восто­ка про­ект музы­ки мира «SHAGAN» пред­ста­вит вто­рую часть кон­цер­та-мисте­рии «Весен­нее Цве­те­ние 2.0». Пер­вая исто­рия о «Весен­нем Цве­те­нии» была пред­став­ле­на в 2020 году в Теат­раль­ном Музее им. Бахрушина.

Рож­ден­ная как ответ на теку­щие гло­баль­ные изме­не­ния, музы­ка про­ек­та «SHAGAN» отра­жа­ет весен­ние виб­ра­ции в при­ро­де и вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду людь­ми. Еди­ное про­из­ве­де­ние, состо­я­щее из несколь­ких частей, пере­но­сит созна­ние в про­стран­ство зву­ка, погру­жая в самую глу­би­ну чувств и тон­ких эмоций.

Музы­ка, Арт, Танец, Ритм, Дви­же­ние — всё это в одной чудес­ной исто­рии о Весен­нем Цве­те­нии 2.0.

SHAGAN — это про­ект музы­ки мира, муль­ти-инстру­мен­та­ли­ста и саунд-про­дю­се­ра Вла­ди­сла­ва Шаган.

Про­ект Музы­ки Мира SHAGAN вхо­дит в 20 луч­ших этни­че­ских про­ек­тов Рос­сии по вер­сии меж­ду­на­род­но­го жюри пре­мии Russian World Music Awards 2020.

Вла­ди­слав Шаган — побе­ди­тель в кон­кур­се Фольк­ло­ра наро­да «Саха/Якутия» Зве­ня­щий край, в номи­на­ции «Испол­ни­тель игры на хому­се (вар­ган)». Участ­ник фести­ва­лей: «Усадь­ба Джаз», «Сте­рео­ти­пы Буду­ще­го», «Папо­рот­ник», «Живи, Род­ник», «Алтай Фест», «Friends in Moscow Festival» и других.

SHAGAN на про­тя­же­нии мно­гих лет сотруд­ни­ча­ет с музы­кан­та­ми и испол­ни­те­ля­ми из раз­ных стран мира: Ита­лии, Изра­и­ля, Бол­га­рии, Рос­сии, Лат­вии. С неко­то­ры­ми из них были запи­са­ны сов­мест­ные синглы и аль­бо­мы: Davide Swarup, груп­па Arambolla, Avi Adir, OMRA (Ната­лья Джун­ков­ская), Нико­лай Оор­жак, Groove Garden (Андрей Тан­зю и Кирилл Оше­ров), Agni, Сер­гей Еме­лья­нов, Сер­гей Раз­умов, Сер­гей Кала­чев, Горан Сте­фа­нов, Татья­на Кал­мы­ко­ва & Живая Зем­ля и мно­гие другие.

В кон­цер­те при­ни­ма­ют уча­стие Ека­те­ри­на Спа­со­лом­ская (арт), Миха­ил Авде­ев (тайц­зи цюань), Яна Яма­на (танец), Анна Лю (тай­ко).

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