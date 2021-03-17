«SHAGAN» представит вторую часть концерта-мистерии «Весеннее Цветение 2.0» в Музее Востока

21 марта 2021 года в Государственном Музее Востока проект музыки мира «SHAGAN» представит вторую часть концерта-мистерии «Весеннее Цветение 2.0». Первая история о «Весеннем Цветении» была представлена в 2020 году в Театральном Музее им. Бахрушина.
Рожденная как ответ на текущие глобальные изменения, музыка проекта «SHAGAN» отражает весенние вибрации в природе и взаимоотношения между людьми. Единое произведение, состоящее из нескольких частей, переносит сознание в пространство звука, погружая в самую глубину чувств и тонких эмоций.
Музыка, Арт, Танец, Ритм, Движение — всё это в одной чудесной истории о Весеннем Цветении 2.0.
SHAGAN — это проект музыки мира, мульти-инструменталиста и саунд-продюсера Владислава Шаган.
Проект Музыки Мира SHAGAN входит в 20 лучших этнических проектов России по версии международного жюри премии Russian World Music Awards 2020.
Владислав Шаган — победитель в конкурсе Фольклора народа «Саха/Якутия» Звенящий край, в номинации «Исполнитель игры на хомусе (варган)». Участник фестивалей: «Усадьба Джаз», «Стереотипы Будущего», «Папоротник», «Живи, Родник», «Алтай Фест», «Friends in Moscow Festival» и других.
SHAGAN на протяжении многих лет сотрудничает с музыкантами и исполнителями из разных стран мира: Италии, Израиля, Болгарии, России, Латвии. С некоторыми из них были записаны совместные синглы и альбомы: Davide Swarup, группа Arambolla, Avi Adir, OMRA (Наталья Джунковская), Николай Ооржак, Groove Garden (Андрей Танзю и Кирилл Ошеров), Agni, Сергей Емельянов, Сергей Разумов, Сергей Калачев, Горан Стефанов, Татьяна Калмыкова & Живая Земля и многие другие.
В концерте принимают участие Екатерина Спасоломская (арт), Михаил Авдеев (тайцзи цюань), Яна Ямана (танец), Анна Лю (тайко).Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.