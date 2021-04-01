ЛитМост. Библионочь с Сергеем Литвиновым

24 апреля в 14:00 при поддержке Библиотек центра Москвы состоится очередная встреча издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Эфир пройдет в рамках Библионочи, главная тема которой в этом году – «Космос». Гость встречи – современный российский прозаик, автор популярных остросюжетных романов Сергей Литвинов.
Сергей Литвинов — автор нескольких десятков детективных романов, написанных в соавторстве с сестрой Анной. Их успешному творческому тандему уже более двадцати лет. На встрече Сергей представит мини-серию «Высокие страсти. Романы о космосе Анны и Сергея Литвиновых», выпущенную специально к юбилею первого полета в космос.
Это коллекция захватывающих романов, посвященных людям, стоявшим у истоков ракетостроительной области. Каждая история — увлекательный и запутанный детектив с динамичным сюжетом и неожиданным финалом. Космическая эпопея Литвиновых основана на реальных событиях.
Эфир пройдет в формате телемоста и будет транслироваться на нескольких площадках:
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В комментариях к трансляции можно написать пожелание или задать вопрос – по традиции проекта авторы лучших вопросов получат призы от издательства.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.