ЛитМост. Библионочь с Сергеем Литвиновым

24 апре­ля в 14:00 при под­держ­ке Биб­лио­тек цен­тра Моск­вы состо­ит­ся оче­ред­ная встре­ча изда­тель­ско-биб­лио­теч­но­го про­ек­та «#Лит­Мост. Экс­мо объ­еди­ня­ет». Эфир прой­дет в рам­ках Биб­ли­о­но­чи, глав­ная тема кото­рой в этом году – «Кос­мос». Гость встре­чи – совре­мен­ный рос­сий­ский про­за­ик, автор попу­ляр­ных ост­ро­сю­жет­ных рома­нов Сер­гей Литвинов.

Сер­гей Лит­ви­нов — автор несколь­ких десят­ков детек­тив­ных рома­нов, напи­сан­ных в соав­тор­стве с сест­рой Анной. Их успеш­но­му твор­че­ско­му тан­де­му уже более два­дца­ти лет. На встре­че Сер­гей пред­ста­вит мини-серию «Высо­кие стра­сти. Рома­ны о кос­мо­се Анны и Сер­гея Лит­ви­но­вых», выпу­щен­ную спе­ци­аль­но к юби­лею пер­во­го поле­та в космос.

Это кол­лек­ция захва­ты­ва­ю­щих рома­нов, посвя­щен­ных людям, сто­яв­шим у исто­ков раке­то­стро­и­тель­ной обла­сти. Каж­дая исто­рия — увле­ка­тель­ный и запу­тан­ный детек­тив с дина­мич­ным сюже­том и неожи­дан­ным фина­лом. Кос­ми­че­ская эпо­пея Лит­ви­но­вых осно­ва­на на реаль­ных событиях.

Эфир прой­дет в фор­ма­те теле­мо­ста и будет транс­ли­ро­вать­ся на несколь­ких площадках:

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В ком­мен­та­ри­ях к транс­ля­ции мож­но напи­сать поже­ла­ние или задать вопрос – по тра­ди­ции про­ек­та авто­ры луч­ших вопро­сов полу­чат при­зы от издательства.

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