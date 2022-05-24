7 российских школьников из 7 регионов победили в конкурсе юных чтецов «Живая классика»

20 мая 2022 года в Международном детском центре «Артек» прошел Всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика» — самое зрелищное и ключевое событие всего сезона конкурса. 15 ребят из разных регионов России читали со сцены отрывки любимой прозы перед 3000 зрителей-сверстников.

Победители Всероссийского финала «Живой классики» прошли все этапы конкурса — от выступления в классе, школе и районе до победы в региональных финалах, за которую они получили путевку в «Артек». А уже в «Артеке» состоялись отборочные среди 255 российских региональных финалистов, участников смены «Живой классики» и полуфинал, в котором и определились 15 финалистов. Всего же во всех этапах конкурса «Живая классика» принимало участие больше миллиона школьников из всех регионов страны.

Выступления чтецов в Всероссийском финале конкурса оценивали звезды театра, кино, литературы: актер театра и кино Никита Тезин, писатель, автор книг-бестселлеров о Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве Дмитрий Емец, актриса озвучания, чревовещатель, блогер с миллионной аудиторией Берта и Ко, продюсер, сценарист, режиссер Алена Фоломьева, актриса театра и кино, режиссер Нателла Абелева.

Традиционно в конкурсе выбирают 5 победителей. Но в этом году оценки жюри были очень высокими для 6 ребят, а также появилась номинация зрительского голосования.

6 победителей выбрало голосованием жюри:

Агния Опря, 12 лет, из Москвы с рассказом Валентины Дегтевой «Сон»;

Алиса Сосина, 12 лет, из поселка Родники Белореченского района Краснодарского края с рассказом Ксении Драгунской «Целоваться запрещено»;

Варвара Долбня, 15 лет, из города Михайловск Ставропольского края с монологом из «Бесов» Ф.М. Достоевского;

Нияра Маркосянц, 14 лет, из города Евпатория, Крым с отрывком из повести Энн Файн «Дневник кота-убийцы»;

Иван Зуборенко, 16 лет, из Ярославля с рассказом Александры Николаенко «Стена»;

Федор Меркулов, 11 лет, из Вологодской области, с отрывком из произведения Валентина Катаева «Детская душа».

И одного победителя определило зрительское голосование. Им стал Роман Коньшаков, 12 лет, из г. Кумертау республики Башкортостан с рассказом Виктора Драгунского «Шиворот-навыворот».

Трансляцию Всероссийского финала конкурса можно увидеть в ВК конкурса «Живая классика» — это красивое и яркое шоу, с очень талантливыми детьми-участниками, заражающее любовью к чтению. Шоу прошло на большой сцене в лагере «Морской».

Впереди у 7 ребят-победителей — заключительное выступление: 4 июня на Красной площади в Москве, в суперфинале конкурса «Живая классика», где российские финалисты будут состязаться с 7 победителями международного конкурса «Живая классика» из разных стран мира.

Победители Всероссийского конкурса получили звание и грамоты, медали от фонда «Живая классика» и компании «Гознак», образовательные курсы от интернет-ресурса Foxford и подарки от крупнейшей электронной библиотеки России «Литрес». Суперфиналистов ждут призы — электронные ридеры от компании ONYXBOOX.

Еще трое участников конкурса «Живая классика» в этом сезоне получили специальные призы от книжного интернет-магазина «Лабиринт» — за выбор для чтения произведения современных авторов. Это годовая подписка на покупку книг в «Лабиринте». Победителями в номинации стали Нияра Маркосянц, Иван Зуборенко и полуфиналистка «Живой классики» Ида Бичегкуева из Владикавказа с чтением книги Дэвида Алмонда «Меня зовут Мина».

Ну и конечно, подарком для всех финалистов региональных финалов были 3 недели смены в «Артеке». Ребята не только отдыхали на море, но и занимались с преподавателями театрального мастерства из театрального института имени Щукина, филологами, журналистами, проходили тренинги по сценической речи, пластике.

Летом 2022 года участники конкурса «Живая классика» из 15 регионов России смогут принять участие в акции «Всероссийский день чтения вслух». Она пройдет в июле этого года, прочитать свои любимые произведения на городских площадках смогут как дети, так и взрослые. Звездами праздника станут чтецы «Живой классики».

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