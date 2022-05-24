12-летняя школьница из Москвы Агния Опря вола в число лучших юных чтецов России!

Агния победила во Всероссийском финале конкурса «Живая классика», в котором принимало участие больше миллиона школьников из всех регионов страны.

20 мая в Международном детском центре «Артек» прошел Всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика» — самое зрелищное и ключевое событие всего сезона конкурса. 15 ребят из разных регионов России читали со сцены отрывки любимой прозы перед 3000 зрителей-сверстников.

Агнии 12 лет, она учится в гимназии 1569. Для участия в конкурсе Агния выбрала рассказ писательницы Валентины Дегтевой «Сон». С чтением этого отрывка Агния прошла все этапы конкурса — от выступления в классе, школе и районе до победы в региональном финале Москвы, за которую она получила путевку в «Артек». А уже в «Артеке» Агния прошла отборочные соревнования среди 255 российских региональных финалистов, участников смены «Живой классики» и полуфинал.

В финале конкурса на одной сцене с Агнией выступали ребята от 11 до 17 лет из 11 регионов России. Шоу прошло на большой сцене в лагере «Морской», его зрителями стали около 3000 ребят из разных смен «Артека». Победителями стали 7 ребят — 6 выбрало жюри, еще одного — зрительское голосование.

Выступления в финале конкурса оценивали звезды театра, кино, литературы: актер театра и кино Никита Тезин, писатель, автор книг-бестселлеров о Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве Дмитрий Емец, актриса озвучания, чревовещатель, блогер с миллионной аудиторией Берта и Ко, продюсер, сценарист, режиссер Алена Фоломьева, актриса театра и кино, режиссер Нателла Абелева.

Трансляцию Всероссийского канала конкурса можно увидеть в ВК конкурса «Живая классика» — это красивое и яркое шоу, с очень талантливыми детьми-участниками, заражающее любовью с чтению.

Впереди у всех суперфиналистов, в том числе и у Агнии, — заключительное выступление — на Красной площади в Москве, в суперфинале конкурса «Живая классика», где российские суперфиналисты будут состязаться с 7 победителями международного конкурса «Живая классика» из разных стран мира.

Победители финала конкурса получили звание и грамоты, медали от фонда «Живая классика» и компании «Гознак». Суперфиналистов ждут и другие призы призы от партнеров — электронные ридеры Volta 3 от компании ONYX BOOX. Также Агния получила специальный приз от книжного интернет-магазина «Лабиринт» — за выбор для чтения произведения современных авторов, сертификат на покупку книг на выбор.

Ну и конечно, подарком для всех финалистов региональных финалов были 3 недели смены в «Артеке». Ребята не только отдыхали на море, но и занимались с преподавателями театрального мастерства из театрального института имени Щукина, филологами, журналистами, проходили тренинги по сценической речи, пластике.

Летом 2022 года участники конкурса «Живая классика» из 15 регионов России смогут принять участие в акции «Всероссийский день чтения вслух». Она пройдет в июле этого года, прочитать свои любимые произведения на городских площадках смогут как дети, так и взрослые. Звездами праздника станут чтецы «Живой классики».

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