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Домой366INFO.RU77% всех названий объектов в Москве и Санкт-Петербурге написаны кириллицей

77% всех названий объектов в Москве и Санкт-Петербурге написаны кириллицей

editor
By editor
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Аналитики подсчитали, сколько названий в Москве и Санкт-Петербурге написаны кириллицей.

В феврале 2025 года Госдума в первом чтении одобрила закон об ограничении англицизмов. Согласно закону, вывески, указатели и другие информирующие надписи должны быть на государственном языке. Однако закон не будет распространяться на фирменные наименования и товарные знаки.

Аналитики геосоциального приложения приложения для шеринга локации с друзьями Blink решили выяснить, какое количество названий в Москве и Санкт-Петербурге на сегодняшний день написано латиницей, а какое — кириллицей. Для анализа использовалась информация о зарегистрированных объектах из геосоциального приложения Blink, включая названия магазинов, кафе и ресторанов, офисов, компаний, государственных учреждений, пунктов выдачи, улиц и остановок.

Согласно исследованию, около 76% названий всех объектов в Москве и 78% названий в Питере написаны на кириллице. Только латиницу в названии имеют лишь 20% объектов в Санкт-Петербурге и 21,5% в Москве.

Самое часто встречающееся название на кириллице в Москве — «Пятёрочка», а в Питере — «Красное&Белое». На латинице самым популярным в обоих городах стало название «Ozon».

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