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Домой366INFO.RUВ Москве открылась площадка с самым большим стационарным LED-экраном в России для...

В Москве открылась площадка с самым большим стационарным LED-экраном в России для съемки с технологией Virtual Production

editor
By editor
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led-экран
Фото © PR Москино + PR XOVP

26 марта, в Москве, в рамках индустриального мероприятия «Москино 2025: презентация нового сезона Московского кинокластера» на площадке Кинозавода Москино (Метмаш) состоялась презентация высокотехнологичной кинопроизводственной площадки студии XOVP для съемки с технологией Virtual Production. Открыл мероприятие выступлением Алексей Анатольевич Фурсин, Министр правительства Москвы, Руководитель Департамента культуры г. Москвы.

Гостям был представлен павильон с самой большой дугообразной стационарной конфигурацией из LED-экранов в России. В режиме реального времени была снята однокадровая экшн-сцена с пиротехническими и каскадерскими фрагментами в формате совмещения шоу и съемочного процесса. Представители киноиндустрии в моменте наблюдали как съемку, арена которой находится в разрушенном Париже будущего, так и готовый кадр.

Конфигурация из LED-экранов, застроенная в павильоне, получила название «шайба». Площадь экранов составляет более 300 метров (длина дуги 40 метров, высота – 8 метров, потолочный экран длиной 11 метров). Конфигурация оснащена поворотным кругом, который в паре с контентом на экране позволяет максимально оптимизировать время перестановки кадра. Система трекинга, установленная в павильоне, позволяет идентифицировать камеру в виртуальном пространстве и достигать правильного эффекта параллакс.

«XOVP на сегодняшний день крупнейшая в России студия по производству кино, сериалов, и других форм контента с применением технологии виртуального продакшена. И вся команда студии фокусируется на внесении качественных изменений в технологичное кинопроизводство: разрабатывает новые устройства, конфигурации и конструкции. Все это служит одной большой цели: обеспечить новый уровень производства, доступный для наших друзей и партнеров из индустрии. Открытие нового павильонного комплекса – это рывок, нацеленный на достижение самых высоких кинопроизводственных результатов», — прокомментировал основатель студии Юрий Ярушников. 

Экшн-сцены предполагают не только трюки и перестрелку, но и погони. По сюжету в момент погони герои перемещаются на другую арену: в смежный павильон XOVP, специально застроенный для съемок игровых сцен проездов в автомобилях и иных видах транспорта. Гости смогли оценить в действии специальный комплекс для реализации сцен погонь и игровых сцен проездов. Участвующая в съемках динамическая система MES (motion effect system) автоматически отрабатывала все неровности дорожного полотна, запланированные в контенте, корректными движениями и наклонами. Кастомная система освещения отрабатывала изменения по свету.

Конфигурация LED-экранов этого павильона застроена таким образом, чтобы все отражения на глянцевых и стеклянных поверхностях работали корректно: в форме П, с потолочными и подкатными модулями. Фоны для съемок готовятся Арт-департаментом студии на игровом движке Unreal Engine или с помощью решения Russian Plates, банк которого уже пополнили города и локации более 10 регионов России.   

В рамках мероприятия «Москино 2025: презентация нового сезона Московского кинокластера» были подписаны соглашения между Москино и индустриальными партнерами: «Институтом развития Интернета» (АНО «ИРИ») и «Российским институтом театрального искусства — ГИТИС». Представители киноиндустрии, смогли узнать о том, как будет развиваться кинопарк «Москино», какие проекты будет снимать Продюсерский центр Киностудии Горького, какие меры поддержки станут доступны для кинопроизводителей. 

«Современные высокотехнологичные съемочные площадки – это не только павильоны для реализации кинопроектов нового уровня. Это место притяжения для специалистов киноиндустрии, которое создает возможности профессионального общения и развития. Сегодня мы открываем на кинозаводе «Москино» уникальные павильоны студии XOVP – новые мощности для развития отечественной киноиндустрии. Представленная здесь конструкция из LED-экранов и вовсе не имеет аналогов в России», – прокомментировал генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов.

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