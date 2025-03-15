На «Кинофактуре» ФПРК режиссер Юлия Киселёва рассказала о секретах съёмки научпопа

В рамках образовательного курса «Кинофактура», проводимого Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), в столичном Центре визуальной культуры BÉTON 13 марта прошёл мастер-класс на тему «Как экранизировать научную статью и превратить ученого в героя фильма».

Спикер: Юлия Киселёва — режиссёр, продюсер, художественный руководитель проекта «Лаборатория научного кино 2.0».

Она рассказала о специфике создания научного кино: является ли этот жанр искусством, как работать с героями, какие факторы нужно учитывать до начала съёмок, а также охарактеризовала проблему кинопроката научного кино в нашей стране.

Режиссёр напомнила, что прежде всего зритель идёт в кино за эмоциями, а не информацией, поэтому даже в научпопе важно следовать основным законам драматургии. Как и в других жанрах, необходимо до начала съёмок определиться с приёмами, которые автор будет применять в процессе кинопроизводства. В числе основных — провокация, наблюдение, соавторство, создание образов и т.д.

Юлия Киселёва поделилась секретами создания яркого образа героя. Большинство ученых — люди непубличные, но чрезвычайно интересные, и практически всегда можно найти в их биографии интересные факты или события, отталкиваясь от которых получится выстроить сюжет, способный привлечь внимание зрителя.

«Ученые — это живые люди, и в их жизни бывает очень много драмы», — подчеркнула эксперт.

Обсуждая тему дистрибьюции, спикер отметила, что в настоящее время с научным кино сложно выйти в кинопрокат: «нужен хороший маркетинговый бюджет, но и в данном случае нет гарантий, что фильм окупится». Киноленты, рекомендованные к просмотру Юлией Киселёвой интересующимся научным кино: «Я и другие» Феликса Соболева, «Математик и черт» Семена Райтбурта.