Михаил Пореченков откровенно о своей семье и сыне, которого скрывал

Михаил Пореченков вышел в свет с сыном, которого скрывал 19 лет! Почему все эти годы он не общался с наследником? Как актер восстанавливает силы после съемок? И в чем секрет их с женой крепкого брака?

«У меня следующий этап. Я пытаюсь развиваться, пытаюсь не стоять на одном месте, двигаться. Все остальное в прошлом, что сделал, то сделал», - уверяет актер.

Михаил Пореченков – многодетный отец. У него пятеро детей. Но долгое время общественность не знала о существовании старшего сына звезды кино. Актер никому не рассказывал о Владимире. Ведь он и сам познакомился с молодым человеком, когда тому было уже 19 лет.

В юности Михаил учился в Эстонии. Там у него завязался роман с девушкой по имени Ирина. Уже после приезда в родной Санкт-Петербург Пореченков узнал, что его возлюбленная беременна. Но возвращаться не захотел.

«Может быть, был на что-то обижен, на мать этого сына. Может быть, какой-то у них был конфликт, я не знаю. Думаю, что была история, которая дала повод так себя вести. То есть, это было не на ровном месте», - уверен светский журналист Феликс Грозданов.

«Ошибка молодости. Но он дал жизнь человеку. В нем его гены, его кровь и, возможно, вырос прекрасный парень. Я уверена в этом», - считает Алина Рюмшина.

Сын появился в жизни актера в 95-м. Мама мальчика умерла, и он решил разыскать родного отца. Михаил тепло принял Владимира. И помог ему с карьерой – тот тоже захотел стать актером. Сейчас они вместе выходят на сцену легендарного МХАТа.

«Пока он молодой начинающий артист, хотя в театре он уже играет много и довольно-таки успешно», - не скрывает гордости отец.

«У нас есть совместный спектакль. В основном мы в театре пересекаемся», - немного сожалеет наследник.

Однако, долгая разлука явно не прошла бесследно. Владимир называет папу исключительно по имени-отчеству.

«У Михаила Евгеньевича своя дорога, у меня своя тропинка, где-то мы пересекаемся, где-то не пересекаемся. По большому счету, здесь каждый за себя отвечает, но мы друг друга поддерживаем», - говорит сын актера Владимир Любимцев.

«Если он сейчас восстановил отношения со своим сыном, то здорово. Вообще, он красавчик, и я думаю, что ему нужно как можно больше детей, чтоб появлялись на свет, потому что это хорошие гены», - улыбается певица Женя Малахова.

Младшие дети Пореченкова тоже собираются пойти по его стопам.

Михаил не отговаривает. Он делится опытом и дает советы.

«Что их ругать? Мы сами совершали в детстве ошибки. Многое не понимали, многое не знали. С ними надо разговаривать. Нужно им сказать, что эти маленькие ошибки могут быть фатальны», - считает Михаил.

Артист объясняет: воспитанием в их семье занимается жена.

«Она строгая, справедливая, но это базовые вещи. А я уже как-то в творчестве, хотя она тоже творческий человек и очень много подсказывает, как-то поправляет меня», - смеется актер.

Михаил и Ольга женаты уже более 20-ти лет. Супруга артиста – художник. Они неоднократно работали вместе в кино. Пореченков делится: у них часто бывают творческие разногласия. Причем, инициатором конфликта, как правило, выступает, он.

«Могу поспорить, спорю я яростно. Она терпеливый человек, она эту бурю переживает и доказывает мне обратное», - делится Михаил.

Но ссоры длятся недолго. Оба стараются поскорее найти компромисс. Пореченков в семье - главный кормилец. Чтобы дети ни в чем не нуждались, он много работает. Выходные бывают крайне редко. Но когда появляется свободное время, Михаил предпочитает проводить его с близкими.

«Я не люблю суету, мне тяжело находиться в городе. За городом как-то поприятнее: свой дом, можно выйти подышать воздух, у меня собачка. Мне хочется, чтобы она гуляла, бегала. Я люблю загородную жизнь», - признается Пореченков.

Много лет назад Пореченков построил родовое гнездо в Подмосковье, рядом с лесом. Теперь там собирается вся семья. В гости приезжает и Владимир с женой и дочкой.

«Мы все туда уезжаем и там балдеем, банька, катание на квадроцикла, стреляем в лесу. Самый приятный отдых - это в деревне», - уверен старший сын Владимир.

Молодой человек счастлив, что смог обрести отца и теперь у него есть большая семья.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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