80% авторов и чтецов совмещают литературную деятельность с основной работой

Книжный сервис Литрес опросил digital-авторов и чтецов аудиокниг, чтобы узнать, совмещают ли они литературную деятельность с основной работой, в каких сферах чаще всего заняты и планируют ли в будущем полностью уйти в писательство или озвучку. 80% авторов и чтецов продолжают работать по основному направлению параллельно с творчеством, при этом 59% digital-авторов собираются в будущем сосредоточиться исключительно на написании книг. Чаще всего авторы совмещают писательство с работой в сфере науки и образования, а чтецы заняты в основном в профессиях, связанных с искусством, развлечениями и массмедиа.

80% авторов, принявших участие в опросе, зарабатывают не только за счёт написания книг, в то время как 20% полностью сосредоточены на литературе. У чтецов аудиокниг показатели равнозначны: 80% совмещают озвучку с основной работой, а 20% — нет. До начала писательской карьеры 77% опрошенных были заняты в другой сфере, а сразу в авторство пришли 23%. Среди чтецов аудиокниг 16% стали сразу зарабатывать озвучкой, а 84% изначально работали в других местах.

Авторы, которые совмещают написание книг с другой работой, чаще всего заняты в сфере науки и образования (11,7%), следующая по популярности область деятельности — информационные технологии (10,1%), в топ-3 также вошли искусство, развлечения и массмедиа (7,5%). Чтецы в основном трудятся в сфере искусства, развлечений и массмедиа (18%), далее следует IT с показателем в 10,5%, и, наконец, — наука и образование (9,2%).

Полностью уйти в писательство планируют 59% авторов, а продолжать трудиться сразу в двух направлениях — 41%. Среди желающих всецело посвятить себя литературе большинство (10%) работает в продажах, второе место с равным показателем в 9% делят между собой сфера информационных технологий и наука с образованием, а на третьем месте — искусство, развлечения и массмедиа (8%).

Исключительно озвучкой в будущем хотят заниматься 58% опрошенных чтецов, а продолжать трудиться в двух областях — 42%. Те, у кого в планах только работа чтецом, на данный момент посвящают себя деятельности в сферах искусства, развлечений и массмедиа (17%), науки и образования (8%), а также в маркетинге, рекламе и PR (7%).

Желание заниматься делом по душе (86%), стремление уделять больше времени творчеству (60%) и возможность самостоятельно выстраивать график (40%), по мнению авторов и чтецов, — основные причины, по которым они хотят полностью уйти в писательство или озвучку.