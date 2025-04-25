Как привлечь и удержать женскую аудиторию

Женщины – ключевой потребитель в экономике впечатлений. Они формируют рынок и во многом определяют для компаний стратегию продаж. На встрече Женского клуба «Ъ» спикеры обсудили, какова роль женщины в бизнесе и какие модели потребления сегодня характерны для представительниц прекрасного пола. «Русскую Медиагруппу» на встрече представила генеральный директор холдинга Любовь Маляревская.

Экономика впечатлений – бизнес-концепция, в центре которой создание положительных впечатлений у аудитории. Сегодня она объединяет множество отраслей, неразрывно связанных с эмоциями.

В фокусе внимания компаний, чья деятельность сопряжена с экономикой впечатлений, находится женская аудитория. Ее покупательские паттерны, трансформация, которая происходит с этой ЦА, определяют и маркетинговые стратегии.

Большое влияние на состояние рынка оказывает изменение роли женщины в обществе.

Как отметила генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская, «раньше говорили: зарабатывает мужчина, а тратит женщина. И женщины по-прежнему тратят, но сегодня они также и зарабатывают».

Действительно, управляющий партнер S+ Консалтинг Елена Лазько подтвердила всевозрастающую роль женщины на рынке. Так, за 2021-2025 годы, доля женщин в бизнесе возросла с 32% до 41%. За последние 10 лет в три раза выросла доля женщин-инвесторов. Сегодня женщины принимают подавляющее число решений по путешествиям, по походам в театр и при совершении многих других покупок.

Покупательские паттерны женщин во многом связаны с эмоциональной составляющей. А потому именно этот аспект является одним из ключевых для компаний, ориентированных на женскую аудиторию.

Любовь Маляревская рассказала об опыте «Русской Медиагруппы»: «У нас везде фигурируют положительные эмоции – у радио в целом такая роль. Сегодня радио для людей — это член семьи. Каждый слушатель приходит на свою радиостанцию за определенными эмоциями. «Русское Радио» – это семейственность и душевность, Monte Carlo – премиальность и так далее».

О том, как возрастающая экономическая роль женщины влияет на продажи, рассказала Алина Крюкова, основатель галерейного проекта a-s-t-r-a: «Покупая предметы искусства, цена которых составляет 20-50 тысяч долларов, человек ощущает эмоцию свободы, независимости, признанности себя в той сфере, в которой он работает, – отметила она. – Долгое время решение о покупке предметов искусства принимали мужчины, и емкость рынка при этом была совсем небольшой. Стало очевидно, что рынку не хватает женщин».

Сегодня в России рынок современного искусства переживает настоящий бум, и женщины играют в этом процессе важную роль. Тренд на самообразование, на развитие приводит к тому, что простые развлечения уже не способны закрыть потребность в отдыхе, и это стало катализатором развития арт-рынка, где женщины – основа такого развития.

Инструментом для привлечения и удержания женской аудитории стал ценностный аспект бренда.

«Раньше я думала, что смыслы и миссии – общие слова, – подчеркнула Юлианна Винер, основатель сети салонов красоты Sun&City, попечитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо». – Но сейчас я потребитель тех товаров и услуг, где есть смысл, и бизнесы, которыми я занимаюсь, имеют социальную направленность. Большое число людей хотят быть сопричастными к общему делу, и это очень важно».

В дискуссии «Экономика впечатлений: как привлечь и удержать женщин» приняли участие креативный директор торгового дома Alena Akhmadullina Андрей Бурматиков, modest fashion эксперт, аналитик, сооснователь платформы Modest Russia Диляра Садриева, основатель парфюмерного дома Pure Sense Екатерина Зинченко.

Модератором сессии, прошедшей в музее «Собрание», выступила советник главного редактора ИД «КоммерсантЪ» Дарья Корнеева.