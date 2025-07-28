Каждый второй турист выбирает юг и запад Москвы

Стали известны результаты исследования Мостуризма, проведенного на основе обезличенных данных абонентов МТС на платформе «МТС Геоэффект». В 2024 году каждый второй гость столицы посетил Южный и Западный административные округа Москвы, а две трети путешественников побывали в центре столицы.

Несмотря на то, что 60-70% ключевых достопримечательностей сосредоточены в центре, сценарии поведения туристов в разных округах оказались схожими: везде они проводят сопоставимое количество времени, сочетая осмотр объектов днем и ночевки в отелях и на территории жилых кварталов.

Дневная активность гостей столицы распределяется между тремя основными категориями объектов. Лидерами стали торгово-развлекательные комплексы и точки общественного питания, а также парковые зоны: их посещают семь из десяти путешественников. Культурные объекты даже без учета таких доминант, как Кремль и Красная площадь, тоже остаются популярными. А в географическом разрезе самыми посещаемыми дневными локациями, кроме центральных достопримечательностей, стали ВДНХ и парк «Останкино» в СВАО. В прошлом году каждый второй гость столицы побывал в ЮАО и ЗАО, среди популярных мест этих округов – музей-заповедник «Царицыно» на юге и парк Победы на западе.

Статус главного городского туристического кластера сохраняет Центральный административный округ: на знакомство с его достопримечательностями и ключевыми объектами туристы тратят 64% времени, проведенного в округе, а чуть более трети – на ночевки гостиницах и апартаментах. При этом в других округах гости столицы примерно так же распределяют свое время, что говорит о схожем интересе путешественников к возможностям разных районов.