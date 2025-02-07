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ДомойМосква80-летию легендарного подвига Девятаева: выставка реликвий в Музее Победы

80-летию легендарного подвига Девятаева: выставка реликвий в Музее Победы

editor
By editor
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михаил девятаев
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы представили выставку, посвященная летчику-истребителю старшему лейтенанту гвардии Герою Советского Союза Михаилу Петровичу Девятаеву. Мини-экспозиция приурочена к 80-летию его подвига. Раритеты представлены в рамках выставочного проекта «Семейные реликвии».

«8 февраля 1945 года, находясь в немецком концентрационном лагере на полигоне Пенемюнде острова Узедом, отважный летчик Михаил Девятаев и несколько других пленных совершили побег на захваченном немецком самолете-бомбардировщике «Хенкель-111». Девятаев не только спас себя и товарищей, но и доставил командованию стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме и точные координаты стартовых установок «Фау-2», которые находились вдоль берега моря», – отметили в Музее Победы.

На выставке представлены уникальный информационный бюллетень «Der Appell» № 110, который содержит обращение участников пленарного заседания Международного комитета бывших узников концлагеря «Заксенхаузен» (на русском и немецком языках) с автографом Михаила Девятаева, книги «Побег из Ада», написанная летчиком, и «Пластика театра» с подписью Девятаева и воинов 7-й гвардейского кавалерийского полка. Гости музея также смогут увидеть макет бомбардировщика «Хенкель-111», подлинные архивные фотографии.

Кроме того, в мультимедийном зале «Лица Победы» посетители Музея Победы могут ознакомиться с биографией Михаила Девятаева.

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