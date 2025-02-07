Выставка «По моему мнению / Meo Voto» Дмитрия Тугаринова  в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ и академика РАХ Дмитрия Никитовича Тугаринова, приуроченную к 70-летию автора. В камерных академических залах будут показаны работы, созданные им за последние десять лет, большинство из которых демонстрируются впервые.

Творчество скульптора отличается завидным разнообразием. Одной из ключевых тем для художника является исследование мифологических и сказочных мотивов, а также обращение к историческим образам, которые он трактует с присущей ему иронией. Среди новых экспонатов внушительная «Птица Сирин», существенно развивающая и обогащающая пластическую идею, изначально реализованную в находящейся в Бельгии работе 1990 года; монумент «Уроборос» — в трактовке мастера до предела спрессованная лаконично замкнутая в своем объеме символическая змея, не просто кусающая, а жадно заглатывающая собственный хвост. В отличие от неё известные герои басни И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука» увенчивают своим спиралевидным трио довольно открытую в пространство композицию из безнадежно разбитой телеги, изобилующей как бы хаотичными и словно подобранными на свалке деталями. С мифическими, былинными и легендарными персонажами Д.Н. Тугаринов находится в тесном родстве, поскольку, по словам автора, он «потомок половецкого хана Тугархана из рода Шарукан (Змей), ставшего прототипом сказочного Змея Горыныча». Не удивительно, что значимое место на выставке занимает ироничная вертикальная скульптура с автопортретными чертами «Тугарин змей». Впрочем, традиционные, на первый взгляд, портреты тоже присутствуют — собратья Тугаринова по скульптурному цеху с их акцентированной характерной пластикой: Александр Рукавишников, Лев Мещеряков, Николай Мухин, Афина Попандопуло и другие.

Особой гордостью Д.Н. Тугаринова можно считать серию двухметровых бронзовых фигур юных спортсменов (гимнастов, фехтовальщиков, наездников и других), которых ровно двенадцать — шесть мальчиков и столько же девушек. Сами скульптуры, установлены в парке подмосковного курорта «Пирогово», где тематически отсылают зрителя и к античным атлетам-олимпийцам, и к садово-парковой скульптуре пионеров. В экспозицию вошли их уменьшенные модели и крупные фотографии, выполненные фотохудожником Валерием Яковлевым. Сознательно выбирая виды спорта с минимальным количеством атрибутов и умело варьируя пластику обнаженного и одетого тела, мастер, с одной стороны, демонстрирует, что всегда чтит традиции ремесла, а с другой, иронически модернизирует устоявшиеся формы и ностальгирует по ушедшей советской эпохе, тем самым наглядно утверждая, что его «естественное состояние – между старым и новым».

На изначально присущий Тугаринову «интегральный творческий метод» (по удачному выражению искусствоведа Григория Климовицкого) сильно воздействует и природный темперамент мастера, который о себе откровенно говорит так: «Я без шутки, без юмора – не я. Вообще, я человек веселый». Он не только веселый скульптор, часто склонный к ироничному реалистическому нарративу, он ещё и колкий художник с искрометной фантазией, который по каждому поводу имеет выразительное собственное мнение. Именно такие не подлежащие окончательной «расшифровке» таинственные вещи – и не важно: монументальные или камерные, смешные или серьезные, лаконичные или многословные – составляют уникальный срез настоящей выставки.

Текст подготовлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи искусствоведа Елены Грибоносовой-Гребневой.