82% жителей России, считают расходы на культурные мероприятия неотъемлемой частью

Подавляющее большинство россиян, а именно 82%, считают расходы на культурные мероприятия неотъемлемой частью личного бюджета. Исследование, проведенное Ticketland, показало, что примерно половина граждан страны увеличила свои траты на культуру за последний год.

В среднем, россияне посещают культурные события 1-2 раза в год, выделяя на это сумму до 10 000 рублей. Увеличение расходов на культурный досуг за последний год отметили 48% респондентов. Для 32% сумма затрат осталась прежней, а 20% признались, что стали тратить меньше.

Подавляющее большинство (82%) относят траты на культуру к обязательным статьям своих расходов. 80% опрошенных выделяют на билеты и сопутствующие расходы до 10 000 рублей в месяц. Сумму от 10 000 до 30 000 рублей на культуру тратят 18% респондентов, еще 2% – от 30 000 до 50 000 рублей.

Чаще всего граждане приобретают билеты среднего ценового сегмента (67%). Бюджетные варианты выбирают 27% опрошенных, а 7% приобретают дорогие билеты с хорошими местами только на выступления любимых артистов.

Помимо стоимости билетов, 62% россиян планируют дополнительные расходы на мерч, еду и напитки в буфете, а также сувениры. На эти цели большинство (86%) готовы потратить до 3000 рублей.

Культурные мероприятия посещаются россиянами достаточно регулярно: 56% делают это 1-2 раза в месяц, 35% – 1-2 раза в полгода, и 7% – реже. Лишь 1% опрошенных ходят на мероприятия менее одного раза в год.

Для 48% респондентов не требуется особый повод для посещения культурных событий – интерес к ним постоянен. Каждый четвертый (20%) приобретает билет, если в программе заявлен любимый исполнитель. 12% принимают решение о покупке билета при наличии скидки, а 7% посещают мероприятия только по особым случаям, таким как дни рождения или свидания. Сезонные события, например, новогодние представления, посещают 5% россиян.

Наиболее популярными среди россиян остаются спектакли (35%), концерты (24%) и выставки (22%). Также востребованы мюзиклы (10%), детские мероприятия (5%) и стендап (4%).