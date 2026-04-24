Объявлены победители XVIII конкурса «Корпоративный календарь»

76 проектов, 24 города России и Беларуси, почти 10 000 голосов интернет-аудитории. В Санкт-Петербурге подвели итоги главного конкурса корпоративных календарей страны.

21 апреля 2026 года в интерьерах Музея-усадьбы Г. Р. Державина прошла торжественная церемония награждения XVIII Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь».

18 лет команда конкурса создает и развивает сообщество заинтересованных профессионалов, понимающих, что корпоративный календарь – действенный инструмент корпоративной культуры, отражающий динамику развития и образ будущего компании, ее дух и миссию, позволяющий продвигать образ компании внутри и вне корпорации.

Команды-участники защищали свои проекты на площадке экспозиционно-выставочного комплекса «Вселенная воды», где с 14 апреля до 26 апреля проходит выставка «Спираль времени», на которой можно увидеть все 76 работ сезона-2026.

География конкурса охватила семь федеральных округов России и Республику Беларусь. Наибольшее число проектов представили Центральный (26), Северо-Западный (18) и Приволжский (9) округа, однако участники из Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Южного округов также вошли в число лауреатов.

Отраслевой состав и масштаб участников — от промышленных гигантов до перспективного малого бизнеса. Объёмно представлены ТЭК, металлургия, машиностроение, ОПК, транспорт, логистика, банки, креативные агентства и типографии, часто выступающие в роли соавторов календарей.

В зрительском голосовании победу одержал календарь «Рисуем свет» (АО «Россети Тюмень»), завоевав приз «Общественное признание». Он же стал лауреатом в номинации «Лучшая идея».

Конкурс «Корпоративный календарь» – уникальная для России площадка, где электронные версии всех проектов с 2008 года остаются в открытом доступе. Архив насчитывает уже 996 календарей от 741 участника. Оригиналы работ бережно хранятся в Пермском государственном архиве социально-политической истории.

«Календарь – единственный корпоративный носитель, который не просят убрать со стола. Он остаётся с человеком на целый год, становится частью его рабочего процесса, быта, ритма. За 18 лет мы увидели, как простой печатный продукт превратился в сложный, многослойный инструмент – с историями, смыслами, цифровыми кодами и даже дополненной реальностью. Без малого тысяча проектов в нашем архиве – это не просто цифра, это объём решённых участниками коммуникационных задач. Мы не судим – мы показываем лучшие практики, вдохновляемся и вдохновляем на новые открытия», — говорит основатель и директор конкурса Наталья Нечаева.

«В новом сезоне хочу отметить намечающуюся тенденцию – корпоративный календарь становится точкой сборки смыслов развития организации и инструментом социальной архитектуры. В его создании участвуют сотрудники компании, члены их семей и даже «внешние» участники с территории присутствия компании. А это значит, что «внешние» участники разделяют ценности компании и становятся приверженности как компании, так и идеи календаря. В этом – новая ценность и стратегия работы с корпоративными календарями», — комментирует эксперт конкурса, член РАСО Алена Август.

«Хочу отметить тренды этого года: обращение к искусству и культурным кодам, возвращение к истории и традициям, «зелёная повестка», юмор и умение нестандартно работать со сложными темами. Конкурс как зеркало: очень четко видно, кто мыслит стратегически и выстраивает социальную архитектуру, а кто делает продукт «для галочки». Количество первых, к счастью, растёт. Потому что в мире, где всё ускоряется, ценится то, что остаётся. А хороший календарь остаётся на год», — делится советник генерального директора АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, эксперт конкурса Елена Унал.

Лучшими корпоративными календарями 2026 года признаны сразу два проекта: «Ископаемая красота» (Сибирская Угольная Энергетическая Компания, СУЭК) и «Иван Билибин. 150 лет» (АО «Гознак»). Оба взяли дополнительные статуэтки лауреатов: СУЭК –в номинации «Лучшие фотообразы», Гознак –в секции «Юбилейный календарь».

Среди главных тематических трендов сезона – устойчивый интерес к истории и традициям (юбилейные проекты, профессиональные династии, исторические личности), экологической повестке (природа, ископаемые красоты), популяризации науки и технологий, а также обращение к искусству и культурным кодам (сказки, лаковые миниатюры, художественные стили). Растёт цифровая интеграция: QR-коды отмечены примерно у 15 % проектов. Крепнет партнёрство внутри Союзного государства: белорусские компании традиционно входят в число призёров. ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» и ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» получили дипломы в номинациях «Юбилейный календарь» и «Лучший корпоративный календарь прошлого года».

Полный список лауреатов и дипломантов представлен на официальном сайте конкурса.

