85 лет «Катюше»: раритеты, истории и живой диалог с конструктором

14 июля 1941 года под Оршей батарея капитана Ивана Флерова дала первый боевой залп из семи установок БМ-13 — 112 ракет обрушились на скопление вражеской техники и живой силы. Немцы были ошеломлены, а за новым оружием началась настоящая охота. Ровно 85 лет спустя Музей Победы на Поклонной горе посвящает этому событию однодневную выставку «Катюша. 85».

Посетители в течение всего дня смогут увидеть подлинные реликвии из фондов музея в экспозиции «Путь к Победе». Среди них — корпуса снарядов, модели БМ-13, инструкции по применению установки времён войны. Особое место займут фотографии 1941 года: кадры выхода батареи Флерова на позиции и снимок места гибели героев. Главная же реликвия — так называемое «Дерево Флерова»: фрагмент осины, в который вросла деталь пусковой установки из последнего боя батареи.

Но выставка — не только взгляд в прошлое. В 12:00 здесь же стартует творческая встреча «Есть такая профессия… Инженер!». Её проведёт Николай Николаевич Юров — кандидат технических наук, профессор военной кафедры РТУ МИРЭА, дважды лауреат премий Правительства РФ (в области образования и в области науки и техники). Вместе с гостями и участниками городского детского клуба «Лето Побед» он расскажет об истории создания БМ-13, о роли инженеров в Великой Победе, а также приоткроет «закулисье» профессии и поделится секретами того, как стать настоящим конструктором.

Выставка работает один день — 14 июля.