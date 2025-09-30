Оплата публикаций

Реликвию участника Битвы за Москву представили в Музее Победы

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

30 сентября, в годовщину начала Московской битвы, в Музее Победы представили реликвию участника сражения Виктора Антонова. Увидеть ее можно в масштабной экспозиции «Путь к Победе», созданной при поддержке Департамента культуры города Москвы к 80-летию Победы.

В интерактивный комплекс «Реликвии Победы», реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, вошла советская бекеша, которую носил участник Великой Отечественной войны, уроженец деревни Алешино Московской губернии Виктор Сергеевич Антонов. Предмет хранится в фондах Музея Победы. 

«Виктор Антонов на фронтах Великой Отечественной с первого дня войны. Он участвовал в Московской, Сталинградской, Курской битвах. Его 36-я инженерно-сапёрная бригада производила разведку болот на глубине до 2 км, подготовила 1,4 тысячи мокроступов для форсирования болот пехотой. Батальоны заготавливали детали мостов, скрытно подвозили их к переднему краю на основных направлениях наступления и строили переправы через реки. 36-я бригада и её командир Виктор Сергеевич Антонов свой боевой путь завершили 9 мая 1945 года в столице Чехии Праге», – отметили в Музее Победы.

После войны Антонов командовал 11-м сапёрным корпусом, который производил разминирование центральных областей России. В 1953 году он приехал в г. Куйбышев, получив назначение на должность начальника штаба, а затем начальника инженерных войск Приволжского военного округа. После демобилизации Виктор Сергеевич занимал ряд должностей, в том числе являлся проректором Самарского университета. С 1984 года до конца своих дней занимался военно-патриотическим воспитанием молодёжи.

Экспонат представлен в экспозиции «Путь к Победе».

