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Москва

Волгоград, Москву и Якутск объединило искусство

By: editor

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Данила Шлапаков и Полина Литвиненко

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В Доме А.Ф. Лосева состоялась церемония награждения дипломантов Всероссийского творческого конкурса «В чем миссия художника?», посвященного 100-летию со дня рождения живописца В.Н. Лосева (1926 – 1995), из Москвы и Якутска.

ЦЕРЕМОНИИ награждения дипломантов проходят в городах России, либо связанных с творчеством В.Н. Лосева, либо показавших наибольшее представительство участников. На сегодняшний день они состоялись в Волгограде, Горячем Ключе и Санкт-Петербурге.

Оргкомитет планировал наградить в Москве москвичей. Но случайно выяснилось, что в эти дни в столице находится и участник из Якутии Светлана Луковцева. Поэтому великолепная пятерка награжденных – трое дипломантов из Москвы, лауреаты из Москвы и Якутска:

  • Мария Иваницкая (лауреат III степени) – Елецкий государственный колледж искусств им. Т.Н. Хренникова
  • Светлана Луковцева – (лауреат I степени) – Манитобский университет.
  • Екатерина Пестрякова (ТОП-100) – ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова (ее диплом получила бабушка)
  • Екатерина Попова (ТОП-100, Диплом за оригинальность и смелость мысли) – Колледж дизайна и декоративного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова
  • Ксения Чернышева (ТОП-100) – РГХПУ им. С. Г. Строганова

Благодарственными письмами отмечены их наставники и преподаватели Наталья Смирнова (ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова), Екатерина Маньшина, Ксения Шарманова (РГХПУ им. С.Г. Строганова) и Екатерина Григорьева (ЕГКИ им. Т.Н. Хренникова).

В церемонии награждения приняли участие заведующий мемориальным отделом Дома А.Ф. Лосева Данила Шлапаков и управляющий партнер Архитектурного бюро «Дальше» Полина Литвиненко – архитектор и дизайнер выставки «100 друзей художника Виктора Лосева», открывшей титульный музей художника в Волгограде.

Таким образом участники познакомились с творчеством юных художников из двух городов России, которые находятся на расстоянии 7423 километров2. А после церемонии – с творчеством двух Лосевых – Алексея и Виктора, которые вряд ли пересекались при жизни, но имели близкие взгляды на смысл творчества.

Проект реализуется НПО архитектуры, градостроительства и дизайна при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Мария Иваницкая - Елецкий колледж искусств им. Т.Н. Хренникова
Мария Иваницкая. Елецкий колледж искусств им. Т.Н. Хренникова
Светлана Луковцева. Якутск, Манитобский университет
Светлана Луковцева. Якутск, Манитобский университет
Ксения Чернышева. РГХПУ им. С.Г. Строганова.
Ксения Чернышева. РГХПУ им. С.Г. Строганова.
Екатерина Попова. РГХПУ им. С.Г. Строганова
Екатерина Попова. РГХПУ им. С.Г. Строганова

Фотографии предоставлены пресс-службой Дома А.Ф. Лосева

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