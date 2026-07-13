Волгоград, Москву и Якутск объединило искусство

В Доме А.Ф. Лосева состоялась церемония награждения дипломантов Всероссийского творческого конкурса «В чем миссия художника?», посвященного 100-летию со дня рождения живописца В.Н. Лосева (1926 – 1995), из Москвы и Якутска.

ЦЕРЕМОНИИ награждения дипломантов проходят в городах России, либо связанных с творчеством В.Н. Лосева, либо показавших наибольшее представительство участников. На сегодняшний день они состоялись в Волгограде, Горячем Ключе и Санкт-Петербурге.

Оргкомитет планировал наградить в Москве москвичей. Но случайно выяснилось, что в эти дни в столице находится и участник из Якутии Светлана Луковцева. Поэтому великолепная пятерка награжденных – трое дипломантов из Москвы, лауреаты из Москвы и Якутска:

Мария Иваницкая (лауреат III степени) – Елецкий государственный колледж искусств им. Т.Н. Хренникова

Светлана Луковцева – (лауреат I степени) – Манитобский университет.

Екатерина Пестрякова (ТОП-100) – ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова (ее диплом получила бабушка)

Екатерина Попова (ТОП-100, Диплом за оригинальность и смелость мысли) – Колледж дизайна и декоративного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова

Ксения Чернышева (ТОП-100) – РГХПУ им. С. Г. Строганова

Благодарственными письмами отмечены их наставники и преподаватели Наталья Смирнова (ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова), Екатерина Маньшина, Ксения Шарманова (РГХПУ им. С.Г. Строганова) и Екатерина Григорьева (ЕГКИ им. Т.Н. Хренникова).

В церемонии награждения приняли участие заведующий мемориальным отделом Дома А.Ф. Лосева Данила Шлапаков и управляющий партнер Архитектурного бюро «Дальше» Полина Литвиненко – архитектор и дизайнер выставки «100 друзей художника Виктора Лосева», открывшей титульный музей художника в Волгограде.

Таким образом участники познакомились с творчеством юных художников из двух городов России, которые находятся на расстоянии 7423 километров2. А после церемонии – с творчеством двух Лосевых – Алексея и Виктора, которые вряд ли пересекались при жизни, но имели близкие взгляды на смысл творчества.

Проект реализуется НПО архитектуры, градостроительства и дизайна при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фотографии предоставлены пресс-службой Дома А.Ф. Лосева