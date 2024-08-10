«Адреналин»: Музыкальный проект АЙКИ представляет релиз нового сингла

Гелз-бэнд АЙКИ с радостью объявляет о выходе своего нового сингла «Адреналин». Идея создания трека «Адреналин» появилась более года назад, и на протяжении этого времени он претерпел значительные изменения. Изначально трек звучал вдвое медленнее и сильно отличался от финальной версии. В процессе записи команда проекта активно работала над текстом и музыкальным оформлением, чтобы работа была идеальной. Для создания уникального звучания были записаны живые скрипки, это придало композиции аутентичный ретро-саунд. В результате было создано более 20 версий аранжировки, что сделало выбор финального варианта настоящим испытанием. Финальная версия трека была утверждена методом голосования всеми представителями команды, что демонстрирует командный дух и стремление к созданию качественной музыки.

Над производством «Адреналина» работали известный российский продюсер Павел Есенин и DJ Bulat Nanox. Их профессионализм и креативный подход позволили создать звуковую палитру, которая, несомненно, впечатлит поклонников.

Кроме того, на новый сингл был снят яркий клип, который отражает летнее настроение, изобилует красками и радостными эмоциями, и познакомит зрителей с каждой из участниц группы. Все девушки, а их пятеро, входящие в состав АЙКИ, являются профессиональными певицами с высоким уровнем хореографической подготовки и способны составить серьезную конкуренцию самым известным западным группам.

Группа планирует концертное шоу, однако до его начала девушки уже готовы продемонстрировать потрясающее выступление на ближайших музыкальных событиях с номером на трек «Адреналин».