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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Адреналин»: Музыкальный проект АЙКИ представляет релиз нового сингла

editor
By editor
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айки - герлз-бэнд выпустила трек адреналин

Гелз-бэнд АЙКИ с радостью объявляет о выходе своего нового сингла «Адреналин». Идея создания трека «Адреналин» появилась более года назад, и на протяжении этого времени он претерпел значительные изменения. Изначально трек звучал вдвое медленнее и сильно отличался от финальной версии. В процессе записи команда проекта активно работала над текстом и музыкальным оформлением, чтобы работа была идеальной. Для создания уникального звучания были записаны живые скрипки, это придало композиции аутентичный ретро-саунд. В результате было создано более 20 версий аранжировки, что сделало выбор финального варианта настоящим испытанием. Финальная версия трека была утверждена методом голосования всеми представителями команды, что демонстрирует командный дух и стремление к созданию качественной музыки.

Над производством «Адреналина» работали известный российский продюсер Павел Есенин и DJ Bulat Nanox. Их профессионализм и креативный подход позволили создать звуковую палитру, которая, несомненно, впечатлит поклонников.

Кроме того, на новый сингл был снят яркий клип, который отражает летнее настроение, изобилует красками и радостными эмоциями, и познакомит зрителей с каждой из участниц группы. Все девушки, а их пятеро, входящие в состав АЙКИ, являются профессиональными певицами с высоким уровнем хореографической подготовки и способны составить серьезную конкуренцию самым известным западным группам.

Группа планирует концертное шоу, однако до его начала девушки уже готовы продемонстрировать потрясающее выступление на ближайших музыкальных событиях с номером на трек «Адреналин».

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