С книгой на ВДНХ

Территория ВДНХ всегда пользовалась популярностью у тех, кто любит чтение. Здесь можно найти уголок и в спокойной обстановке провести время с любимой книгой, приобрести новинки литературы или бессмертную классику, а также побывать в музеях и познакомиться с историей книгопечатания и работой современных издательств. В честь Всемирного дня книголюба, который отмечается 9 августа, рассказываем о самых книжных местах ВДНХ, которые будет интересно посетить.

Заглянуть в храм знаний

Рядом с парком «Останкино», недалеко от Зеленого театра, располагается павильон «Книги» РОСИЗО. Здание выполнено по подобию классического античного храма. Прямоугольная постройка имеет четыре колонны со стороны главного входа. На фризе павильона размещены медальоны, символизирующие постижение наук: микроскоп, циркуль и транспортир, глобус с указкой. На тимпане — внутреннем поле фронтона — расположен рельеф с изображением раскрытой книги с серпом и молотом над ней.

Павильон «Книги» — исторически ценный градоформирующий объект. Здание возвели в 1952–1954 годах по проекту В.М. Бочкаревой — автора послевоенной реконструкции объекта культурного наследия федерального значения павильона №30 «Микробиологическая промышленность» (бывший «Масличные культуры»). За всю историю павильон «Книги» ни разу не менял своего предназначения.

В 2009 году здание закрыли на реконструкцию. В 2017 году государственный музейно-выставочный центр «Росизо» и Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры Российской Федерации открыли исторический павильон № 516 «Книги». Сейчас здесь гости ВДНХ могут отдохнуть за неторопливым чтением, выпить кофе в приятной атмосфере, а также принять участие в лекциях об искусстве и архитектуре, мастер-классах, дискуссиях и посетить кинопоказы.

Ощутить силу слова и познакомиться с классикой заново

Музей славянской письменности «Слово» открылся на ВДНХ в павильоне № 58 «Земледелие» в мае 2019 года. Музей не имеет аналогов в России и других странах СНГ, в экспозиции представлены интерактивные и мультимедийные экспонаты. Музей знакомит посетителей с историей возникновения алфавита и развитием русского языка.

Здесь можно узнать, как выглядели первые издания. Например, копия книги XV века — Ефросиновского сборника, на одном из разворотов которой представлена миниатюра с монограммой писца Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина. Для книголюбов в «Слове» также сделан атмосферный уголок, где можно полистать книгу в стороне от остальных посетителей.

В павильоне № 61 «Центросоюз» Государственным музеем Л.Н. Толстого в январе 2024 года открыта выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы». Лучшего места, чтобы погрузиться в изучение самого объемного романа русской классики, не найти. Экспозиция раскрывает содержание книги и философские взгляды Толстого, а также знакомит с особенностями эпохи, миром русского дворянства и военной кампанией начала XIX века.

Окунуться в историю книгопечатания и издательского дела на ВДНХ

С момента открытия на Главной выставке страны уделялось большое внимание книгоизданию и демонстрации достижений в области печатного дела. Здесь издавалась литература разного формата: узкопрофильные брошюры, книги для обычных посетителей и богато оформленные подарочные альбомы. За 85 лет работы ВДНХ выпустила сотни тысяч экземпляров печатной продукции.

В 1939–1941 годах на ВСХВ был открыт павильон «Печать». Рядом с ним располагался памятник с фигурой рабочего, высоко держащего в руке книгу «Краткий курс истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)». Книги, стенгазеты, журналы были главными экспонатами и подчеркивали расцвет большевистской печати. После войны «Печать» демонтировали. Преемником экспозиции в 1967 году стал павильон бывшей Карело-Финской ССР (ныне — павильон №67), который назвали «Советская печать». Здесь демонстрировались печатная техника и образцы продукции различных печатных издательств СССР.

Пик масштабной издательской деятельности на Выставке пришелся на 1970–1980-е годы. Здесь печатали карты, путеводители, фотоальбомы и профессиональную литературу. За год в среднем выпускали 200–300 книг общим тиражом до 2 млн экземпляров. Купить издания можно было как на территории Выставки, так и по всей стране. Также издавались ежемесячный журнал «ВДНХ СССР» и бюллетень «На этой неделе».

Для книголюбов проводились тематические мероприятия, встречи, фестивали. Важным событием в издательском мире стало проведение на ВДНХ в 1977 году первой Московской международной книжной выставки-ярмарки.

В конце 1980-х Выставка лишилась государственного финансирования на более чем 20 лет. Долгое время здесь ничего не издавалось, исключением стал проект, посвященный 70-летию. В 2020 году Выставка взяла курс на новую издательскую программу. С тех пор реализовали более десяти проектов, которые помогают познакомиться с историей и развитием ВДНХ. Среди них — книги «Между небом и землей. История павильона «Космос» на ВДНХ», «Отдых и еда на ВДНХ. Архитектурно-гастрономическое путешествие. 1939–1989», путеводители по ВДНХ. Также Выставка выпускает познавательные издания о флоре и фауне на территории: «Книга птиц ВДНХ» и «Книга цветов ВДНХ».