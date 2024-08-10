Юлия Беретта выпустила релиз с авторской композицией «Танк» в стиле кроссовер джаз

Автор и исполнитель, известная певица, музыкант, автор текстов и композитор, актриса , золотой голос легендарной группы «Стрелки» — Юлия Беретта продолжает выпускать новые композиции в стиле современного джаза.

После успеха хита «Без меня», который получил поддержку ведущих стриминговых сервисов в России, артистка представляет новый сингл «Танк», который получился легким, музыкальным и, вместе с этим, сексуальным, благодаря тембру голоса и манере исполнения певицы.

«Трек в стиле современного Джаза в ритме свинг. В записи участвовали — духовая секция, саксофон соло, барабаны, гитара, рояль и синтезатор. В песне — история о том, как девушка переживает измену и расставание своего любимого. С иронией и юмором она принимает свою действительность, стараясь найти положительные моменты: «Зато теперь в статусе брошенных дам, могу любить его друга», «Меня больше нет — делать ему омлет».

«Она, как танк, должна двигаться вперед и жить дальше, разрушая все невзгоды, преграды и негатив. Песня для всех, кто любит музыку в стиле кроссовер- джаз. Для мужчин и женщин любого возраста», — рассказывает Юлия Беретта.