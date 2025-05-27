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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUАгентство креативных индустрий с начала года запустило четыре новые меры поддержки для...

Агентство креативных индустрий с начала года запустило четыре новые меры поддержки для творческих предпринимателей

editor
By editor
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В 2024 году сектор креативных индустрий показал рекордные результаты: за прошлый год число компаний выросло на 6,7% процентов (7,1 тыс.), превысив 113 тыс. организаций. Это самый высокий показатель роста за последние пять лет. За этими цифрами — сотни тысяч талантливых специалистов, которые вносят вклад в развитие экономики города.

Развитием этого сектора в столице занимается Агентство креативных индустрий Москвы. Сегодня предпринимателям доступно свыше 10 городских мер поддержки, среди которых различные акселерационные и образовательные программы, проекты и отраслевые встречи. Например, творческие предприниматели могут принять участие в таких акселераторах как «Фабрика видеоигр», «Фабрика дизайна», «Арт-фабрика» или подать заявку на резидентство в кластере видеоигр и анимации, который откроется в столице уже в этом году. Только с начала этого года было запущено четыре новые меры поддержки. Среди них — отраслевая программа «Креативный бизнес-практикум», разработанная специально для представителей из сфер моды и дизайна. Она ориентирована на практическое применение навыков в бизнесе. Еще один проект — серия онлайн-вебинаров «Защити свой бренд», посвященная нюансам работы с интеллектуальной собственностью, что особенно важно для предпринимателей, которые хотят защитить свои идеи.

Также в этом году открылся новый творческий центр для художников и молодежи «Московские мастерские». В нем размещено 35 полностью укомплектованных художественных студий, где художники, работающие с живописью и керамикой, смогут бесплатно воспользоваться мольбертами и гончарными кругами, покрасочными камерами, а также специальными зонами для сушки и грязных работ. Для издательского сообщества запущена программа «Издательские сезоны», которая помогает участникам выставляться на крупнейших российских и международных книжных ярмарках.

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