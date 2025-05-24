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Домой366INFO.RU«Культурная столица года» опубликовала итоги первого месяца народного голосования

«Культурная столица года» опубликовала итоги первого месяца народного голосования

editor
By editor
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лидеры народного голосования
Лидеры народного голосования на «Госуслугах» к 23.05.2025

Стали известны результаты первого месяца народного голосования за «Культурную столицу 2027 года» на портале «Госуслуги». К 23 мая 2025 свои голоса любимым городам отдали почти 65 000 россиян. Предварительно лидируют Воронеж, Донецк и Вологда, но за оставшиеся полгода ситуация может в корне измениться, к тому же в списке кандидатов до 30 июня могут появиться новые города-участники.

Завершится голосование 5 декабря, а его результаты будут торжественно объявлены 14 декабря на церемонии в Москве.

Напомним, что в ходе народного голосования каждый гражданин России может отдать свой голос 1-5 любимым городам.

«Народное голосование» – одна из ключевых номинаций общенационального конкурса среди городов России «Культурная столица года».

— Лидерство в этой номинации – не только показатель большой любви горожан и интереса туристов, но и важный маркер для экспертов при определении официального победителя конкурса «Культурная столица года», который будет назван по итогам двух этапов заявочной кампании и публичных презентаций городов-финалистов в Москве, – отметил в беседе с корреспондентом «ИнтерМедиа» директор фонда «Культурная столица», кандидат экономических наук, член оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Александр Протасевич. – Огромное спасибо Минцифры России за возможность уже не первый год проводить столь ответственное голосование именно на «Госуслугах» – это гарантия честного результата!

В конкурсе «Культурная столица года» могут принимать участие административные центры субъектов РФ (вне зависимости от числа жителей) и другие города и городские агломерации с населением не менее 200 тысяч человек.

Общенациональный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.

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