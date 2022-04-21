Агентство талантов Talents by Action – новый звездный актив ГПМ КИТ

Группа Компаний ГПМ КИТ (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») знакомит рынок с новым проектом – агентством талантов Talents by Action. Основные задачи Talents by Action – привлечение и поддержка состоявшихся представителей творческих профессий и начинающих кинематографистов. Агентство занимается продвижением талантов в киноиндустрии и разрабатывает маркетинговую стратегию для каждого клиента.

В составе Talents by Action объединились две сильные команды: актеры Даши Хаус и агентство Анастасии Перовой, благодаря которым получилось собрать профессиональный состав Talents by Action. Стратегическими партнерами агентства стали компания 1-2-3 Production и онлайн-кинотеатр PREMIER.

Свое сотрудничество с Talents by Action уже подтвердили Сергей Гилев, Константин Белошапка, Софья Гершевич, Алексей Морозов, Ольга Смирнова, Павел Баршак, Дарья Калмыкова, Мария Опельянц и многие другие.

«Наши подопечные не будут ограничены в своем творческом выборе, при этом ГПМ КИТ планирует помогать в трудоустройстве начинающим талантам, обеспечивая им приоритетную занятость в собственных проектах», – рассказывает руководитель Talents by Action, директор департамента специальных проектов ГПМ КИТ Екатерина Уруру (Дубровская).

«Стратегическая задача объединения моего агентства с Talents by Action – создание системного подхода к организации работы талантов, в котором важно учитывать как индивидуальные кейсы, так и контекст происходящего в индустрии», – говорит агент, продюсер кино и театра Анастасия Перова.

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