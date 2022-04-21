Представители Московской области на XXI молодежных Дельфийских играх России выступят в 16 номинациях

С 22 по 27 апреля в Красноярском крае пройдут XXI молодежные Дельфийские игры России.

«Региональная комиссия рассмотрела 94 заявки из 20 муниципальных образований Московской области и города Москвы, – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. – Всего на поездку на очередные молодежные Дельфийские игры претендовали 169 детей. В итоге в делегацию вошли 23 участника и 3 коллектива, которые выступят в 16 номинациях. Надеемся на успешное выступление нашей команды – ведь на протяжении последних лет Московская область неизменно входит в тройку сильнейших команд Дельфийского рейтинга».

Некоторые из тех, кто выступит в Красноярском крае, известны не только в Подмосковье и регионах России, но и за рубежом.

Так, в номинации «Народный танец» Подмосковье представит лауреат областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, коллектив, получивший признание в Англии, Болгарии, Иордании, Румынии, Испании, Греции, Норвегии, Швеции, Франции, Италии, Китае, Индии, Японии, – образцовый коллектив ансамбль народного танца «Тропинка» из города Люберцы. Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Татьяна Тропина.

В номинации «Кулинарное искусство» Подмосковье представит многократная обладательница золотых и серебряных медалей национального конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» Виктория Бородина.

В номинации «Цирковое искусство» от нашего региона выступит многократная чемпионка России и Европы, четырехкратная чемпионка мира Алиса Вардосанидзе.

Напомним, что Дельфийские игры – это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства.

Масштабное мероприятие проводится ежегодно в разных российских регионах в целях выявления и поддержки творческих детей и молодежи.

В состав профессионального жюри Дельфийских игр входят выдающиеся деятели культуры и искусства, ведущие исполнители современности, преподаватели музыкальных вузов страны.

Победители игр награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также дипломами.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.