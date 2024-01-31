Аглая Тарасова едет в Питер, чтобы расстроить свадьбу бывшего

Онлайн-кинотеатр PREMIER опубликовал первый трейлер нового сериала «Саша и Питер» о хитром плане девушки Саши по предотвращению свадьбы бывшего.

Саша и Иван были вместе больше десяти лет, но девушка так и не дождалась предложения руки и сердца. Вместо этого молодой человек решил жениться на своей новой пассии, с которой не встречается еще и полугода. Вдобавок ко всему, свадьба должна состояться в Питере - городе, где всегда мечтала выйти замуж Саша. План мести рождается моментально: полная решимости девушка отправляется в культурную столицу и устраивается на работу в ЗАГС.

Главные роли исполнили Аглая Тарасова и Антон Филипенко, не раз доказавшие свою экранную совместимость («Вика-ураган», «Беспринципные», «Тополиный пух»). Также в сериале снимались Иван Мулин («Клипот», «Перевал Дятлова»), Полина Филоненко, Никита Тарасов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Агния кузнецова и другие.

Режиссером проекта выступила Валерия Шкирандо, для которой работа над романтической комедией «Саша и Питер» стала режиссерским дебютом.

Аглая Тарасова, исполнительница главной роли:

О съемках: ​«Я провела очень насыщенное лето в своем родном городе - Санкт-Петербурге. Нам повезло с невероятной погодой и очень красивыми локациями: много сцен сняты на набережных, крышах и в старинных особняках Петербурга».

О работе с Валерией Шкирандо: «Не смотря на то, что Лера - режиссер- дебютант, она четко знала, что она хочет от каждого персонажа и каждой сцены. И это вызывало большое уважение и доверие».

О своей героине: «Мне было интересно играть Сашу, потому что героиня проходит важный путь становления личности. Она учится прощать и отпускать. Учится верить в себя. А еще мне нравилось искать наши общие с Сашей черты характера, точки соприкосновения, потому что на базовом уровне мы с ней довольно разные люди».