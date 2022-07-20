Олег Рой презентует свой новый анимационный проект «Волшебная лавка Есении»

22 июля в 17:30 в Цифровом деловом пространстве города Москвы (Покровка, 47) в рамках форума AnimaMoscow-2022 состоится долгожданная презентация нового мультипликационного сериала популярного автора и продюсера Олега Роя и компании «Great Frame» — «Волшебная Лавка Есении». Разработкой «Волшебной лавки» занималась студия компьютерной анимации «Петербург» (входит в ГК «Рики») под руководством генерального директора Дарьи Давыдовой.

Это будет уже четвертый анимационный проект Олега Роя. Три предыдущих – «Джинглики», «Дракоша Тоша» и «Супер МЯУ» снискали огромный успех не только у российских зрителей, но и за рубежом, а также неоднократно становились участниками и победителями международных анимационных фестивалей. Что касается «Волшебной Лавки Есении», то в успехе этого проекта Рой даже не сомневается.

«Волшебная лавка Есении» – анимационный сериал для всей семьи в формате 3D о девочке-волшебнице Есении и ее лучшем друге, игрушечном мишке Шмяке. Удивительная волшебная история о дружбе и взаимовыручке поможет каждому ребёнку раскрыть свой потенциал и найти новых друзей. «Волшебная лавка Есении» – первый в мире мультипликационный проект, затрагивающий вопросы аутизма, рассказывающий об инклюзивной среде. Создатели сериала ставят своей целью воспитание толерантного отношения детей друг к другу, в том числе к детям с особенностями развития.

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