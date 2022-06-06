Ай да Пушкин в стиле фолк-рок!

С Днем русского языка и днем рождения великого поэта отметили в Театре кукол имени Образцова. Театр, музыка и живопись объединились в Образцовпарке 5 июня, собрав талантов и поклонников на необычном музыкальном пленэре. Под открытым небом мы устроили необычный музыкальный пленэр, на котором и юные зрители, и профессиональные художники создали целую галерею образов героев пушкинской сказки и новых портретов Александра Сергеевича.

На сцене Образцовпарка впервые прозвучала полная концертная версия спектакля «Сказка о царе Салтане». Композитор Николай Шамшин написал практически фолк-рок-оперу на основе известного сюжета, музыку дополнили авторские куклы и декорации Виктора Никоненко – и сказка в постановке режиссера Бориса Константинова обрела новое рождение именно в Театре Образцова.

Для нас творчество Пушкина – источник нескончаемого вдохновения. Гостей встречали: сам именинник – Александр Сергеевич, и Кот-ученый на руках у поэта, а коты, как известно, большие ценители поэзии. На глазах зрителей нашей Пушкинианы свои полотна создавали профессиональные и начинающие художники Москвы, Московской и Рязанской областей. Моделями выступали актеры и куклы спектаклей театра: «Сказка о царе Салтане», «Маленькие трагедии», «Сказка о рыбаке и рыбке».

Пока наши артисты пушкинской постановки позировали художникам, сам поэт с котом ученым на руках прогуливался по Образцовпарку – и каждый мог с ним сфотографироваться. Праздник получился очень атмосферным!

Фото — Лентини ГАБРИЭЛЕ

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