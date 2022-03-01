Зрители спектакля «Большие приключения маленькой Бабы-Яги» помогут доброй ведьме попасть на Вальпургиеву ночь

Музыкальный спектакль «Большие приключения маленькой Бабы-Яги» будет показан Московским театром иллюзии на сцене КЦ «Зодчие» 5 и 6 марта 2022 года.

В центре постановки — веселая, добрая, озорная, но справедливая ведьмочка, которая нарушает все правила, принятые в обществе колдунов и ведьм. Она непоседливая и юная, и ей всего-то 127 лет от роду. Однажды колдунья получает задание стать хорошей ведьмой всего за один год. Такое взыскание было сделано ей за всевозможные проделки и шалости.

Старый мудрый ворон Абрахас берется помочь маленькой Бабе-Яге стать доброй волшебницей, а не злющей ведьмой, как ей написано на роду. Но с переменами пока ничего не получается, а самое обидное то, что виновнице закрыт теперь доступ главный магический праздник — Вальпургиеву ночь. Сказка насыщена приключениями и метаморфозами, фокусами, танцами и песнями. И конечно же, зрители вместе с харизматичными героями, певцами и танцорами, все же помогут вставшей на путь исправления ведьмочке окончательно стать доброй волшебницей.

Спектакль поставлен по мотивам произведения немецкого писателя Отфида Пройслера «Маленькая Баба-яга». Кроме того, части зрителей наверняка памятен советский фильм-спектакль Анатолия Равиковича по этой книге — «Маленькая Баба-Яга» (1986) с неподражаемой Ириной Мазуркевич в главной роли. Теперь эта увлекательная история оригинально переосмыслена Московским театром иллюзии.

Московский театр иллюзии был создан в 1989 году при содействии таких видных деятелей культуры, как Махмуд Эсамбаев, Эмиль Кио, Иосиф Кобзон, Тереза Дурова, Юрий Никулин. За время своего существования театр завоевал признание и доверие не только в стране, но и за рубежом. Создателем Московского театра иллюзии является Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Анатолий Ляшенко. Каждый спектакль театра больше, чем простое представление. Это настоящее шоу иллюзий, фокусов. Все артисты — профессиональные актеры иллюзионного и драматического жанра. Театр является в России единственным в своем роде.

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