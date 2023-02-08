Актер Илья Древнов стал другом благотворительного фонда «Гольфстрим»

Артист поддержит инклюзивные проекта БФ «Гольфстрим» и примет участие в развитии социальной и благотворительной деятельности фонда. Актёр театра и кино Илья Древнов, служащий в театре «Современнике» и известный по таким кинофильмам, как «Ворошиловский стрелок», «Тонкая Грань», «По следу зверя», «Каменская-1» и другим работам присоединился к звездной команде благотворительного фонда помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Гольфстрим».

«Благотворительный фонд «Гольфстрим» делает очень нужную работу, меняя отношение общества к людям с инвалидностью и адаптируя детей и подростков с ОВЗ в общество и взрослую и самостоятельную жизнь. Мы какое-то время присматривались к друг другу, я глубже узнал о деятельности фонда и был впечатлен той работой, которую делают его сотрудники. Я очень рад присоединиться к команде фонда в качестве амбассадора и вместе в «Гольфстрим» способствовать продвижению инклюзии», - рассказал актер театра и кино Илья Древнов.

«Мы бесконечно счастливы, что Илья стал другом фонда «Гольфстрим» и будет вместе с нами помогать подопечным и участвовать в наших проектах! Мы от всей души благодарим Илью за его поддержку нашего фонда и решимость менять этот мир к лучшему вместе в нами!», - прокомментировала президент фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова.

Ранее актер принял участие в мероприятии фонда – благотворительном аукционе в поддержку Международного дня инвалидов и передал в качестве лота — редкую книгу об истории создания театра «Современник» от основания до сегодняшних дней со своим автографом под названием «Сподвижники — портрет театра на фоне меняющегося времени». В ближайших планах артиста – участие и поддержка проектов благотворительного фонда.

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