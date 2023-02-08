Софья Эрнст, Дмитрий Хрусталев и Александр Тито приняли участие в съемках документального кинофильма для проекта «Дари еду». Съемки проекта завершены в январе. С апреля фильм будет доступен в кинопрокате.

Теле и кинозвезды, а также стрит-арт художник уже давно являются добрыми друзьями благотворительного фонда «Дари еду». Ранее все трое в разное время принимали участие в акциях фонда под названием «благотворительная доставка». В рамках данной акции звезды в роли курьеров доставляют горячие обеды одиноким пенсионерам - подопечным фонда.

После участия в благотворительной доставке Дмитрий Хрусталев отметил: «Самое главное, что необходимо людям в этом мире - ощущать свою нужность, вот вы и даете им эту нужность».Хрусталев, тронутый историями судеб подопечных фонда, с готовностью принял приглашение к съемкам в документалке, подтверждая свои слова – действиями.

Документальный фильм, в котором задействованы Хрусталев, Эрнст и Тито, посвящен проблеме одиночества пенсионеров и отсутствия регулярного горячего питания у старшего поколения. В кинокартине отражены реальные истории подопечных фонда, показан путь создания проекта «Дари еду», а также затрагивается вопрос о целесообразности участия населения в благотворительных процессах.

Участники фильма на своем собственном примере показывают, что форматы помощи разнообразнее, чем кажется. Она не заключается лишь в денежном эквиваленте. Достаточно лично включиться в благотворительный процесс, инвестировать собственное время и это будем неоценимым вкладом в развитие проекта и в жизни его подопечных.

«До съемок в фильме я уже была другом фонда и принимала участие в благотворительных доставках»- говорит Софья Эрнст.

«Одной из причин моего появления в документальной картине фонда стало осознание того, что для пенсионеров, которым я доставляла обеды в качестве волонтера, это не просто продуктовая помощь, но зачастую и связь с внешним миром. И именно эту мысль хочется донести посредством проекта» -добавляет Софья.

Также Эрнст поделилась трогательной историей с доставок.

«Одна подопечная фонда как-то сказала мне, что не видела солнца и неба несколько лет. Меня это поразило и показалось таким страшным и невозможным- рассказывает Софья. Некоторое время спустя я вернулась к этой подопечной, чтобы дать ей возможность вдохнуть парковый воздух и насладиться солнцем. Пока мы не оказались в парке, она не верила в успех предприятия. Такой короткий путь: спустится на лифте, выйти из подъезда, но для кого-то без помощи он непреодолим».

«Мне ничего не стоило помочь пенсионерам, для меня это пустяк, а для них событие. Это меняет восприятие жизни на несколько мгновений» - поделилась Эрнст.

Помимо звезд в съемках приняли участие основатели и постоянные волонтеры «Дари еду», подопечные фонда, получающие регулярную продуктовую помощь. Сюжет фильма помогает проникнуться к теме добровольного волонтерства и показывает как фонд, оказывающий продуктовую помощь в 144 городах России, меняет жизни людей.

По мнению Александра Тито: «Жизнь довольно скоротечная штука и важно на собственном примере показывать положительный пример окружающим людям. Не закрывать глаза на проблему, напротив - освещать ее и оказывать посильную помощь. Это не так сложно, ведь каждый из нас однажды может оказаться на том же месте»

Дмитрий Хрусталев схож во мнении, что помощь - это лишь вопрос желания, а дальше действие за малым: «Я с удовольствием согласился на съемки в фильме, потому что рад помогать людям. У меня на это есть силы, возможности, время и желание. Самое главное - желание. Главное хотеть».

В фильме рассказывается о том, как идея доставки обедов в карантин переросла в масштабный проект по строительству социальных кухонь. В настоящий момент фонд «Дари еду» завершил строительство и обустройство социальных кухонь в Москве, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, призванных обеспечить горячим питанием одиноких бабушек и дедушек. Мощности кухонь позволяют готовить до 4 000 обедов в день.

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