Спасти хотя бы одну жизнь

Жизнь человека - самое дорогое, что у нас есть. А ради спасения жизни ребенка взрослые люди готовы совершать серьезные поступки. В канун Рождества, маленькая Соня получила огромный подарок. Подарок, который помог ей выйти из реанимации и получить ремиссию болезни. Соня – пациент детского отделения Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. У девочки отказывали внутренние органы. Именно в эти рождественские дни, жизненно важным решением для нее было применение аппарата искусственной почки.

Чудеса случаются, и на пути у ребенка оказался взрослый человек с большим сердцем. На самом деле человек, который ей помог, еще очень молод, ему всего 23 года, но к этому возрасту он сумел добиться больших успехов в бизнесе. Для Сони Гасан Мустафаев стал меценатом, посланником судьбы.

«Узнав о том, что онкобольному ребенку срочно требуется помощь, я незамедлительно организовал покупку необходимого оборудования, - говорит бизнесмен Гасан Мустафаев, - только после его воздействия Соню смогли перевести из реанимации. Сейчас у девочки ремиссия. Я очень рад, что смог облегчить ей страдания и помочь ее выздоровлению. Как объяснили врачи, к аппарату искусственной почки этого ребенка необходимо было подключить в считанные дни. Иначе, ее внутренние органы могли дать сбой. Думаю, что на моем месте любой бизнесмен поступил бы так же. Благодаря этой ситуации я познакомился с фондом «Сила Веры» и с врачами онкоцентра, приезжал к ним, мы подружились. Кстати, я занимаюсь развитием различных направлений в бизнесе, благодаря чему помогаю детям не только в лечении. Вдобавок, я активно поддерживаю детский спорт, юных хоккеистов из известного клуба «Красная машина».

Одно из направлений бизнеса Гасана Мустафаева - бытовая техника и электроника, узнав о том, чем он может быть полезен, он пообещал сотрудникам больницы решить вопросы с закупкой принтеров, компьютеров и телевизоров в палаты.

Заведующая детским онкологическим отделением МООД г. Балашиха Инюшкина Евгения Васильевна, встретила делегацию, приехавшую проведать пациентов детского отделения с радушием и благодарностью. Она показала нарядно украшенные к новому году кабинеты и коридоры больницы, где дети проводят большую часть своей жизни, рассказала о прикрепленной школе, где они могут учиться, о концертах, которые дают детям актеры столичных театров, и конечно о своих заботах, связанных с их лечением:

«Как бы нам ни старалось помочь государство, - говорит Евгения Васильевна, - без меценатов нам не справиться. Ведь к нам попадают дети со всей московской области, мы постоянно обновляем оборудование. Стараемся сделать все возможное. Процент выздоровления детей довольно высокий. Каждый ребенок, победивший злокачественное заболевание, получает у нас диплом Победителя. И конечно, я очень благодарна всем людям, готовым помогать нам и детям, людям с большим сердцем!»

В прошлом году Московский Областной онкологический диспансер отмечал 55-ти летний юбилей. Все эти годы онкоцентр известен как одно из главных заведений здравоохранения московской области, которое поставлено на защиту жителей этого региона от онкозаболеваний. В частности, именно для детского отделения МООД, в прошлом году были проведены 48 донорских мероприятий, благодаря которым удалось собрать 10500 литров здоровой донорской крови, так необходимой при лечении больных лейкозом и при химиотерапии. Этот показатель в 2 раза превысил ожидаемый по нормам, за что огромное спасибо фонду «Сила Веры», без которого подобный донорский марафон бы не состоялся.

Фото - пресс-служба Гасана МУСТАФАЕВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.