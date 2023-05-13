Актеры с нарушениями слуха исполнят на жестовом языке хиты российских и белорусских исполнителей

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве 16 мая пройдёт II Российско-белорусский патриотический фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Среди участников известные эстрадные исполнители, а также творческая молодежь с нарушениями слуха из России и Беларуси.

Перед участниками фестиваля выступят Диана Гурцкая, Зара, Сергей Маховиков, Лариса Шахворостова, Ирина Ортман, Руслан Березовский, Евгения Короткевич, Олег Рой, Гюнешь Абасова, Михаил Фавор, Надар Джанолидзе, Алена Галлиардт, Евгения Шевченко, Сергей Переверзев, Константин Легостаев, Даниил Корин, ВИА «Град», Сергей Чуйков, Леуш Любич, Виталий Абдулов, Григорий Кокоткин, Даниил Хачатуров, ведущие актеры Театра Мимики и Жеста, творческий коллектив «Ангелы Надежды|, школа искусств «Планета Kids» Санкт-Петербургского театра глухих, Творческий коллектив ГУО «Специальная школа №13» г. Минска, хореографическая студия «Фантазия», детский театр песни «Лилиум», балет «Вариация», Школа эксклюзивного творчества «Танцующий дом» и хореографический ансамбль «Сирин».

Выступления будут сопровождаться жестовым пением в исполнении слабослышащих детей из Беларуси и России. Жестовую песню, исполняемую коллективами детей и молодежи с нарушениями слуха в тандеме с эстрадными певцами, публика неизменно встречает благодарными овациями. Это свидетельствует о том, что жанр, который представляют юные артисты, является актуальным и востребованным.

Благотворительный концерт объединит детей с ограниченными возможностями здоровья и безграничными творческим возможностями из союзного государства России и Беларуси и придаст мощный импульс их социализации.

Фестиваль проходит при поддержке Музея Победы, сенатора Беларуси Дмитрия Баскова, Центрального правления Всероссийского общества глухих, Центрального правления Белорусского общества глухих, арт-клуба «Фавор-Медиа», Союза деятелей музыки, кино и телевидения, Театра Мимики и Жеста, белорусского бренда «Лепшы», компаний «Русские пироги» и «Пион-шоп».

Организаторы мероприятия - актриса Евгения Короткевич, творческий коллектив детей с нарушениями слуха «Ангелы Надежды» и Театр Мимики и Жеста.

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