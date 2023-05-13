В музее-заповеднике «Горки Ленинские» открывается выставка «Крылья для страны»

Модель первого в истории отечественной авиации серийного летательного аппарата представят в музее-заповеднике «Горки Ленинские» на выставке «Крылья для страны».
Выставка, которая откроется 20 мая, расскажет о ключевых моментах становления советской авиации в 1920-40-е годы. Отправная точка выставки – коллекции печатной графики. Экспозиция включает марки, открытки, плакаты, выпускавшиеся в то время для пропаганды достижений науки и техники, привлечения граждан в добровольные общества содействия авиации. Обширная коллекция почтовых марок по этой теме представлена Музеем истории и пропаганды.
Экспозиция также содержит редкие экспонаты, рассказывающие об истории развития самолетостроения, технических и инженерных решениях, первых советских авиаперелетах и рекордах, знакомит с выдающимися отечественными авиаторами и конструкторами.
Выставка состоит из двух частей. «Мечта о крыльях» хронологически последовательно рассказывает об основных этапах развития авиации, неразрывно связанных с процессами, изменившими страну и весь мир в первой трети XX века. В разделе «История взлета» представлены яркие достижения советского самолетостроения и пилотирования с 1934 по 1940 годы.
Партнерами выставки выступили Центральный музей Военно-воздушных сил, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России, Научно-мемориальный музей профессора Н.Е. Жуковского, ПАО «Ил», Фонд содействия сохранению творческого наследия художника Александра Лабаса.
В рамках выставки, которая будет работать до 14 сентября 2023 г., развернется творческая мастерская для детей «КБ «Самолётик».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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