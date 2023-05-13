Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс патриотической песни «Голоса Родины»

Российский музыкальный союз при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводит Всероссийский творческий конкурс молодых композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины». Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 1 мая и продлится до 31 августа 2023 года.

Конкурс «Голоса Родины» - это площадка для творческих дебютов талантливых авторов – поэтов и композиторов. Проект направлен на развитие песенного жанра и единого культурного пространства в сфере популярной музыки, сохранение духовно-нравственных ценностей, содействие патриотическому и музыкально-эстетическому воспитанию граждан России. Благодаря проекту авторы патриотических песен из разных уголков РФ, в том числе из новых регионов, получат возможность быть услышанными в масштабах всей страны.

Конкурс пройдет в два этапа: отборочный этап и финал. Для участия в конкурсе необходимо представить патриотическую песню на русском языке, созданную не ранее января 2022 года. Заполнить заявку и отправить материалы можно через сайт проекта: golosa-rodiny.ru . Также на сайте размещено Положение, в котором подробно описаны условия проведения конкурса.

Конкурсантов, которые примут участие в открытом финальном гала-концерте, определит профессиональное жюри. Гала-концерт, приуроченный ко Дню народного единства, состоится в Московском театре «Школа современной пьесы». Онлайн-трансляция финала будет организована на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники» и на сайте конкурса.

Победители будут выбраны в четырех номинациях: «Лучшая песня», «Лучший текст песни», «Лучшая музыка для песни», специальная номинация «Лучшее исполнение песни». По результатам проекта будет издан электронный нотный сборник, в который войдут 50 лучших патриотических песен.

Если вы являетесь автором песни, посвященной родной земле: стране, городу, району, природе России, народному единству – присылайте свои заявки на конкурс! Не упустите шанс познакомить слушателей с вашими произведениями!

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