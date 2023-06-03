Актеры театра мимики и жеста посетили Дом Гоголя

В рамках подготовки спектакля по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» для участников труппы, занятых в постановке, были организованы специальные экскурсии по московскому музею писателя с переводом на русский жестовый язык.

2 июня в Доме Гоголя в Москве состоялись две специальные экскурсии для членов труппы Театра Мимики и Жеста, участвующих в готовящейся постановке комедии «Ревизор». Экскурсии стали совместным мероприятием театра и музейного центра и были организованы в рамках проекта «Поддержка театра Мимики и Жеста», реализуемого под эгидой Министерства культуры РФ. Основную цель посещения музея руководство театра видела в том, чтобы участники будущего спектакля прониклись гоголевским духом, узнали, как можно больше деталей о творчестве великого писателя.

Руководство музея в лице директора Веры Павловны Викуловой с глубоким пониманием отнеслось к просьбе театра об организации экскурсии. Посещение для двух групп было не только организовано с учетом необходимого перевода речи экскурсоводов на жестовый язык, но и сделано совершенно бесплатным. Особое внимание в экскурсиях было уделено именно истории создания «Ревизора».

Посещение Дома Гоголя произвело на актеров огромное впечатление. В этом немалая заслуга экскурсоводов Даниила Рясова и Степана Самарина, и, конечно, переводчиков на русский жестовый язык Людмилы Левиной и Марии Васильевой.

Фактически, получилось, что Театр Мимики и Жеста продолжил историческую традицию актерского посещения гоголевского дома в преддверии постановки «Ревизора» — именно здесь сам Гоголь читал свою комедию артистам Малого театра перед премьерой.

Директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин отмечает: «Мы сердечно благодарны Дому Гоголя, его отзывчивому руководству, его блестящим экскурсоводам за организацию инклюзивных экскурсий. Это был яркий пример проявления социальной солидарности в нашем обществе. Все увиденное, все истории, услышанные в музее, безусловно, нашли живой отклик в душах наших актеров. И я не сомневаюсь, что это очень поможет им в сложнейшей работе над постановкой «Ревизора» — пожалуй, самой масштабной и трудоемкой в истории нашего театра за последние годы».

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