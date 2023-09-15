13 сентября 2023 года исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, разведчицы Зои Космодемьянской, в память об этом 94-й театральный сезон Театр Российской Армии открыл премьерой «Девочки».

В основе спектакля – пьеса драматурга Дарьи Верясовой «9903» о разведчицах Зое Космодемьянской, Вере Волошиной, Клавдии Милорадовой, Клавдии Сукачевой, Рите Загировой, Маргарите Каравай. С началом Великой Отечественной войны они добровольно выбрали местом службы воинскую часть 9903 и вошли в состав диверсионно – разведывательной группы.

«Для меня это не просто премьера, это результат 20-ти летней работы: с архивами, с ветеранами, с родственниками бойцов и командиров воинской части №9903. И девочки, которым посвящен спектакль, для меня не просто девочки, я их знала лично. С Маргаритой Михайловной Паншиной (Рита Каравай) мы просто дружили, я часто бывала у нее в гостях. Эта пьеса и спектакль - огромная ответственность. Перед этими девочками, перед их родственниками, перед собственной совестью», - рассказала автор пьесы Дарья Верясова.

В основе пьесы – исторические документы и вместе с ними письма маме, подругам, семье: трогательные и искренние, как и сами героини. В ходе спектакля каждый из зрителей, как историк, собирает из архивных текстов по крупицам свидетельства жизни Зои Космодемьянской и других разведчиц, погружаясь в историю нашей страны.

Главная задача постановки - память, ведь герои живы, пока их помнят.

«Каждый наш выбор определяет будущее, а иногда и будущее нашей страны. Пример мужества, стойкости Зои и других девочек дает уверенность, что наше поколение также способно выдержать испытания, найти в себе свет, доблесть и доброту», - говорит режиссер Юлия Шульева.

Автор пьесы – Дарья Верясова. Режиссёр-постановщик – Юлия Шульева. Художник-постановщик – Николай Давыдов. Художник по костюмам – Константин Шамрин. Композитор – Ксения Кручински. Хореограф – Ольга Якименко. Актеры: Тимур Еремеев, Роман Богданов, Екатерина Шарыкина, Мария Швыдко, Карина Балашова, Анфиса Ломакина, Илья Баранов, Алёна Губанова, Максим Чиков.

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