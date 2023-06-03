На ВДНХ открылась новая пешеходная зона «Лента Мебиуса»

На ВДНХ появилось еще одно место для медитативных прогулок. Это ландшафтный аттракцион «Лента Мебиуса». Непрерывный пешеходный маршрут, проходящий по несущей конструкции в виде знака бесконечности, составляет единый комплекс с Садом пяти чувств.

2 июня в зоне Ландшафтного парка «Природа культивируемая» на ВДНХ появился необычный пешеходный аттракцион — «Лента Мебиуса». Он назван в честь немецкого астронома, математика и механика Августа Фердинанда Мебиуса, так как напоминает его знаменитую ленту — один из самых узнаваемых образов математики. Если глядеть на многоуровневую конструкцию снаружи и изнутри, то кажется, что полотно пешеходной тропы внутри металлического короба перекручивается.

«Лента Мебиуса» — уникальный арт-объект, ландшафтный аттракцион на территории Выставки, аналогов которому не существует как в стране, так и в мире. Уверен, что новое прогулочное пространство станет важной точкой притяжения, местом, где обязательно нужно побывать при посещении ВДНХ. Пешеходная тропа в сверкающем металлическом коробе, окруженная растениями Сада пяти чувств, подарит яркие впечатления каждому, кто посетит эту локацию Главной выставки страны», — рассказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров. Он также отметил, что «Лента Мебиуса» не первый прогулочный маршрут, созданный на ВДНХ в период ее новейшей истории. В 2019 году на территории Главной выставки страны открыта экотропа, пролегающая на уровне крон деревьев. Она расположена в зоне Ландшафтного парка «Природа дикая», в Шереметьевской дубраве.

«Работы по созданию «Ленты Мебиуса» начались в 2019 году. Это был уникальный проект, для которого потребовались нестандартные решения и самые современные технологии. Наши специалисты провели огромную работу, результат ее — необычный аттракцион, который привлечет внимание как взрослых, так и детей. Сначала на основание конструкции установили металлический каркас из 46 секций, а затем смонтировали фасадную 3D-систему, выполненную из алюминиевого профиля. Облицовка состоит из 2694 декоративных панелей с гальваническим покрытием, каждая из которых изогнута особым образом. Ни один из этих фрагментов не дублируется. Их размер — от 0,5 до 3,1 кв. м, а общая площадь — 4480 кв. м. Чтобы закрепить панели, было использовано почти 24 тысячи болтовых соединений», — сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин.

Длина тропы составляет 340 м. Высота впечатляющего сооружения доходит до 9,5 м, а прогулочная дорожка «Ленты Мебиуса» поднята на 8,4 м. Впрочем, бояться этой высоты не стоит. Вдоль дорожки установлены ограждения из многослойного закаленного стекла триплекс высотой 1,2 м и площадью свыше 476 кв. м.

Снаружи и внутри «восьмерки» высажен Сад пяти чувств. Согласно идее Мишеля Пена — французского архитектора, автора концепции Ландшафтного парка ВДНХ, растения в каждой из зон сада подобраны так, чтобы «пробуждать» преимущественно одно из пяти чувств (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус).

В зоне осязания растут хвойные, можжевельники, пушистые астильбы разных сортов, хосты и другие растения. В зоне звуков шелестят береза, ива и клены. В этой зоне высажены декоративные злаки: вейник остроцветковый, мискантус китайский, щучка дернистая, овсяница сизая и другие.

В зоне зрительных ощущений — черемуха Маака, пузыреплодник, айва японская, лещина краснолистная. Также здесь появится композиция из красиво цветущих многолетников. Среди них: нивяник наибольший, василек горный, дельфиниум, флокс метельчатый, эхинацея пурпурная, тысячелистник разных оттенков, герань, гвоздика, астра разных сортов.

В зоне ароматов будут благоухать черемуха, чубушник, сирень, а также фиалки, гвоздики, пионы, флоксы, лилии, нарциссы, розы группы «флорибунда» разных сортов и ароматные травы (иссоп, шалфей, лаванда, тимьян).

А знакомые кулинарные ассоциации в зоне вкусов вызывают такие растения, как голубика, крыжовник, черная и красная смородина, жимолость, рябина, груша уссурийская, ирга, шиповник, яблоня и вишня. Здесь же высажены мелисса лекарственная, монарда, тимьян, душица, шнитт-лук, мята и ревень.

Для каждой зоны чувств подобраны композиции из 20–30 растений, окруженные фоновыми посадками из кустарников и деревьев. Всего на территории Сада пяти чувств высажено более 130 видов растений.

Единое пространство сада разделяют на несколько зон пешеходные дорожки, вымощенные златолитом — прочным, не скользящим под ногами и при этом очень нарядным природным материалом. Для удобства посетителей на территории Сада пяти чувств размещены навигационные таблички, установлены 14 скамеек и оборудованы две велопарковки.

А для того чтобы посетителям было комфортно в вечернее время, на территории предусмотрено несколько видов освещения: восьмиметровые фонари и уличные торшеры, подсветка пешеходных дорожек, ландшафтное освещение нижнего и верхнего ярусов сада — от цветов и трав до крон старых берез.

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