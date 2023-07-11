Актриса Алиса Сапегина навестила подопечных фонда «Гольфстрим»

Актриса кино и театра «Ленком» посетила детский инклюзивный центр «Вместе Весело Шагать» - проект БФ «Гольфстрим», где проходят социально-психолого-педагогическую реабилитацию подопечные фонда.

В центре «Вместе Весело Шагать» работают высококвалифицированные специалисты: нейропсихологи, дефектологи, логопеды, тренеры АФК, которые проводят индивидуальные занятия с подопечными фонда «Гольфстрим», помогая в социализации. В центре созданы инклюзивные, безопасные условия и оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи и поддержки детям с ОВЗ и их родителям.

Актриса Алиса Сапегина присоединилась к звездной команде амбассадоров фонда «Гольфстрим» и решила лично поддержать подопечных. Она приехала в центр, чтобы лично пообщаться с детьми, которых поддерживает фонд «Гольфстрим».

«Считаю, что в жизни невероятно важно помогать другим. Это придает моей жизни смысл и наполняет ее радостью. Я просто не могу передать свои чувства, как мне посчастливилось стать частью звездной команды фонда «Гольфстрим». Поддержка подопечных и участие в деятельности благотворительного фонда — это то, что делает меня по-настоящему счастливой.

Подопечные фонда — это настоящие герои нашего времени. Они сильные, целеустремленные и невероятно стойкие. Их упорство и смелость в преодолении трудностей каждый день — это настоящий пример для всех нас. Те навыки, которые мы считаем обыденными, они тренируют годами. Их усердие и терпение заставляют нас переосмыслить многие вещи в своей жизни.

Я вдохновлена этими людьми и рада стать частью большой дружной семьи фонда. Это огромная честь для меня — помогать фонду "Гольфстрим" и быть частью этой замечательной команды. Давайте учиться у этих сильных людей и делать все возможное, чтобы поддержать их!» - актриса Алиса Сапегина.

«Мы невероятно рады, что в нашей семье появилась такая яркая и талантливая актриса, как Алиса Сапегина. Ее участие в нашем благотворительном фонде усиливает нашу команду и делает нас сильнее. Алиса не просто актриса, она — человек с огромным сердцем и стремлением помогать тем, кто в этом нуждается. Ее энергия и энтузиазм вдохновляют нас всех и помогают придать новые силы нашей работе. Мы уверены, что с Алисой мы сможем добиться еще большего и помочь еще большему числу людей. Добро пожаловать в нашу команду, Алиса!» - Виктория Якимова, президент фонда «Гольфстрим».

В ближайших планах Алисы – участие и поддержка проектов благотворительного фонда.

Ранее актриса Алиса Сапегина посетила благотворительный вечер БФ «Гольфстрим», приуроченный к 12-летию со дня основания фонда и поддержала благотворительный аукцион картин в поддержку фонда «Гольфстрим».

Алиса Сапегина – актриса театра «Ленком», снималась в таких фильмах, как Ёлки-8 (2021), Лев Яшин. Вратарь моей мечты (2019), Ёлки последние (2018), Ёлки новые (2017), Тайны института благородных девиц (2013), Институт благородных девиц (2010-2011), Интерны (2010) и другие.

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