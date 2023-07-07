Наши в Португалии: ВОЗ пригласила выступить российских спикеров на международном просветительском мероприятии в Лиссабоне

В минувшие выходные в Лиссабоне состоялся Международный гериатрический конгресс IPA (International Psychogeriatric Association). Значительная часть деловой программы была посвящена последним исследованиям в области болезни Альцгеймера и деменции, а также новым решениям для снижения риска возникновения когнитивных нарушений. В этом году на конгресс были приглашены спикеры от России – представители проекта Деменция.net рассказали о своем опыте адаптации руководства Всемирной Организации Здравоохранения по уходу за людьми с деменцией iSupport для российской аудитории.

ISupport – руководство, созданное ВОЗ специально для людей, которые ухаживают за людьми с деменцией: родственников, сиделок и соцработников. Оно помогает повысить квалификацию сотрудников патронажных служб и учит родственников правильному уходу за лицами с когнитивными нарушениями. ВОЗ разработала это руководство в 2019 году, с тех пор оно было адаптировано на несколько языков, но русскоязычной версии до 2023 года не существовало.

Полную адаптацию iSupport для России провели специалисты благотворительного фонда «Память поколений»* в рамках проекта Деменция.net. С 2021 года фонд работает над улучшением ситуации с профилактикой и ранней диагностикой когнитивных расстройств у нас в стране. Адаптация iSupport для России – один из шагов в этом направлении.

Руководство было переведено на русский язык и адаптировано с учетом реалий нашей страны, затем проверено и одобрено российскими экспертами в области медицины и социального обслуживания. Далее документ был проверен и одобрен уже самой Всемирной Организацией Здравоохранения и выложен на их официальном сайте.

ISupport позволит повысить квалификацию сотрудников патронажных служб и научит родственников правильному уходу за людьми с когнитивными нарушениями. В руководстве есть вся необходимая информация, которая может понадобиться на том или ином этапе ухода. В iSupport входят 5 модулей, благодаря которым любой желающий сможет узнать:

больше о самом понятии «деменция», причинах возникновения синдрома и стадиях протекания;

какие навыки необходимы ухаживающему, чтобы наиболее эффективно помогать подопечному;

всё о питании, гигиене и обеспечении должного ухода за человеком с деменцией;

как бороться с агрессией, депрессией и тревожностью, бредом и галлюцинациями у человека с когнитивными нарушениями;

как помогать себе, справляться со стрессом и найти хобби по душе, которым можно заниматься вместе с человеком с деменцией.

В планах – запуск бесплатного онлайн-курса iSupport. Он подойдёт каждому, кто хочет научиться правильно взаимодействовать с человеком с деменцией. Это будет первый в России курс, который объяснит, что такое деменция, как затормозить ее развитие, как правильно и экологично общаться с человеком с деменцией, поддерживать его привычный образ жизни, несмотря на синдром. В курсе каждый найдёт для себя советы по уходу за человеком с деменцией, которые облегчат ежедневную заботу о нём.

Мировое медицинское сообщество высоко оценило деятельность специалистов проекта Деменция.net: они получили приглашение выступить на Международном конгрессе IPA (International Psychogeriatric Association) в Португалии. 2 июля команда проекта выступила на сессии, посвященной опыту внедрения руководства по уходу за людьми с деменцией iSupport в других странах. Участие в таком конгрессе ознаменовало выход проекта Деменция.net на новый уровень – Россия, наряду с другими странами, включилась в достижение целей антидементного плана.

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* Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За 7 лет деятельности более 17,5 тысяч ветеранов по всей стране получили необходимую помощь: современные протезы, слуховые аппараты, высокотехнологичные коляски, комплекты медикаментов, а также возможность пройти лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях.

С 2021 года благотворительный фонд «Память поколений» занимается профилактикой когнитивных расстройств и помогает людям с деменцией и их родственникам. На сайте можно пройти тест на наличие когнитивных расстройств у себя или родственника, а также больше узнать о деменции – как распознать заболевание по первым признакам, к каким врачам обращаться при подозрении, как организовать быт родственника с деменцией, и т.д. Совместно с ВОД «Волонтеры-медики» фонд открывает центры профилактики когнитивных расстройств в регионах. В прошлом году такие центры появились в десяти регионах, в 2023 появятся еще в пяти.

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