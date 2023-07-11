Фонд Потанина пополнил целевой капитал Фонда «Заповедное посольство»

Фонд Потанина сделал пожертвование в целевой капитал Благотворительного просветительского фонда содействия сохранению природного и ассоциированного с природой культурного наследия «Заповедное посольство». Размер взноса составляет 10 млн рублей.

В июне 2023 года Фонд принял решение пополнить эндаументы девяти организаций, представители которых успешно завершили обучение по программе «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала». Каждая из них получит пожертвование в свой целевой капитал в размере 10 млн рублей, а Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» – грант на уставную деятельность в размере 1 млн рублей.

Сертификат на пополнение целевого капитала президенту «Заповедного посольства» Наталье Данилиной 11 июля вручила генеральный директор Фонда Оксана Орачева в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Здесь с 11 по 18 июля проходит волонтерская программа для стипендиатов и победителей грантового конкурса для преподавателей в рамках Школы Фонда 2023.

Оксана Орачева, генеральный директор Фонда Потанина: «Мы последовательно поддерживаем развитие института целевых капиталов в некоммерческом секторе: на наш взгляд, эндаумент — один из наиболее эффективных инструментов финансовой устойчивости НКО. Чтобы организации могли разобраться, как он работает, совместно со Школой управления СКОЛКОВО мы запустили программу “Стратегия создания и развития фондов целевого капитала”. Коллеги из “Заповедного посольства” успешно прошли обучение и уже смогли на практике использовать полученные знания, создав эндаумент. Надеемся, целевой капитал поможет им достичь поставленных целей».

«Заповедное посольство» представляет интересы и содействует развитию «Заповедной страны» — сети заповедников, национальных парков, иных особо охраняемых природных территорий и музеев-заповедников, которые располагаются на более 12% площади России. В начале этого года «Заповедное посольство» объявило о запуске первого целевого капитала в природоохранной сфере.

Наталья Данилина, президент Фонда «Заповедное посольство»: «Взнос от Фонда Потанина стал краеугольным камнем нашего целевого капитала. Теперь на нас лежит колоссальная ответственность — растить этот капитал дальше. При помощи доходов от инвестирования целевого капитала мы планируем реализовать просветительские программы, внедрять инновационные экотуристические инструменты для ООПТ, поддерживать наилучшие идеи сотрудников заповедных территорий, и т.д.».

Фонд «Заповедное посольство» второй год подряд выступает партнером Школы Фонда – ежегодного события Стипендиальной программы Фонда Потанина. В музее-усадьбе «Ясная Поляна» в Тульской области волонтеры помогут сотрудникам с реставрацией мемориальной природной среды.

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»: «Как правило, грантовые проекты даже после окончания продолжаются в нашем музее, постепенно меняют музей, становятся долгосрочными направлениями деятельности или даже приводят к созданию новых музеев. Мы надеемся на дальнейшее продолжение сотрудничества с Фондом Потанина и фондом "Заповедное посольство", а участникам волонтерской смены желаем хорошей погоды, результатов в работе и ярких впечатлений от пребывания на родине Льва Николаевича Толстого».

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