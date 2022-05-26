Актриса Мария Мацель и композитор Кази исполнили акустическую версию саундтрека сериала «ЮЗЗЗ» на PREMIER

Исполнительница главной роли в криминальной драме «ЮЗЗЗ» Мария Мацель и композитор проекта Кази исполнили акустическую версию саундтрека сериала «Хочешь знать?». В оригинале песню можно услышать в исполнении самого композитора сериала — Кази.

Сериал «ЮЗЗЗ» стартовал 24 мая 2022 года в онлайн-кинотеатре PREMIER. Режиссером криминальной драмы о ростовской молодёжи, оказавшейся в центре бандитских разборок, выступил Стас Иванов. Главные роли исполнили: Кузьма Котрелев, Мария Мацель, Антон Кузнецов, Дмитрий Чеботарёв и Гела Месхи.

Сюжет сериала разворачивается в южной донской столице, неблагополучных районах — ростовских «фавелах», где главный герой Равиль оказывается в центре криминальных разборок по разделу территорий. Он программист и мечтает получить грант, чтобы уехать учиться в Америку, но до светлого будущего ждать долго, а деньги нужны Равилю уже сейчас. Поэтому он принимает опасное предложение местного «авторитета».

В реальности, в Ростове-на-Дону нет района «Юго-Запад» — это художественный элемент, как рассказывает креативный продюсер сериала Илья Шаф. Такое название в сериале дали необеспеченной части старого города. К тому же, сокращение «ЮЗЗЗ» имеет и другое значение — от слова «юзать».

Всего в сериале будет 8 серий. В съемках «ЮЗЗЗ» участвовали и местные жители Ростова-на-Дону, и хип-хоп исполнители, которые популярны в городе. Проект доступен эксклюзивно подписчикам PREMIER.

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